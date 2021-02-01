Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Manço' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri paylaştı:

"Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7’den 77’ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço’yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum."