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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Manço' mesajı

01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:05 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından merhum sanatçı Barış Manço'yu andı.


 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri paylaştı:
 
"Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7’den 77’ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço’yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum."

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