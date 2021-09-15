15 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.424 -0.73 EURO 9,9820 0.16
USD 8,4420 0.13 ALTIN 486,460 -0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bakü' mesajı

DHA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 17:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakü mesaj
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.