Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bakü' mesajı
DHA | 15 Eylül 2021 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı.
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