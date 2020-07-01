Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı
01 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:37 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi.Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız."