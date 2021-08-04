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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:10 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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