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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Bayrak Günü mesajı

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 20:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini" bildirdi.


Erdoğan yayımladığı mesajında, uluslararası alanda "iki devlet tek  millet" olarak hareket ettikleri Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü  tebrik etti.
 
Azerbaycanlı merhum şair Bahtiyar Vahapzade'nin, Azerbaycan ile  Türkiye arasındaki kardeşliği "aynı ananın iki oğlu" olarak tanımladığını  belirten Erdoğan, iki kardeş ülke olarak atılan adımlarla sadece sözde değil,  siyasetten diplomasiye, enerjiden savunmaya kadar her alanda özde kardeş  olunduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Azerbaycan'ın, Birlemiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen yaklaşık  30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki topraklarını  özgürleştirme mücadelesini tüm kalbimiz ve imkanlarımızla destekliyoruz. Dün,  kadim Türk şehri Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla mutlak zafere olan  inancımız ve umudumuz daha da artmıştır. Arzumuz ve temennimiz, kahraman  Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan’ın daha fazla kan  dökülmeden, işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmesidir.
 
Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce  dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Bu  düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında Azerbaycan  Türklerinin Bayrak Günü'nü kutluyor; vatan, bayrak, ezan ve istiklal uğruna  toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Bayrak Günü
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