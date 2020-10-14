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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyesi Yıldırım'a tepki: Ona düşmezdi

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 13:41 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin, "Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi." dedi.


Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te  gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
 
AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımının tartışıldığı dile  getirilerek, "Sizin AYM'yle ilgili yorumlarınız ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan,  şunları söyledi:
"Demek ki tartışmalı bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet attığı için  de tartışılır hale geldi. Bunu özellikle bireysel bir tweet olarak değerlendirmek  doğru olmaz. Çünkü 'Bütün çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor.' ifadesiyle zaten bir  bütünü adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok  talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki  bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin  içinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması; çok arzu  ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin  içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın."
 
AYM üyesi Yıldırım'ın, "yanlış anlaşıldığını ve kamuoyundan özür  dilediğini ifade ettiği" hatırlatılarak, "Sizce bu özür yeterli mi?" sorusuna  Erdoğan, "Bunu şu anda AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo  varsa gereğini de onlar yapmalıdır." karşılığını verdi.
 
"İstanbul'daki yerel mahkemenin AYM kararını uygulamama yönündeki  kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "O, tamamen yasanın  kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay'la  ilgili vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adımı  atmıştı. Demek ki böyle bir adımı atabiliyor. Burada da yerel mahkeme, bu kararı  vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır. Olay budur." ifadelerini  kullandı.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AYM'nin yapısında bir  değişikliğin söz konusu olması gerektiğini belirttiği hatırlatılarak, "Gelecek  dönemde buna ilişkin bir çalışma görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "İnşallah." dedi.
 
Erdoğan, "Cumartesi günü vereceğiniz müjde, bir öncekine kıyasla daha  mı büyük olur?" sorusuna, "İnşallah." karşılığını verdi.
 
Erken seçim tartışmalarının çok sık gündeme getirildiği aktarılarak,  değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Bunlar, affedersin, çocuksu şeyler. Bunlar  halen daha siyaseti anlamadılar. İlan edilen bir tarih var. Gelişmiş ülkelerde  ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu,  kabile devletlerinin işidir. Kabile devletlerinde bu olur. Bunun için de bizim  gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın  Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti  saati bellidir, Haziran 2023." diye konuştu.
 
 
 

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