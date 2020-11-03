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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

03 Kasım 2020 Salı - 12:29 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 12:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından çıkarılan Ayda için sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." dedi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." 

 

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