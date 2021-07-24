Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun.
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."
Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2021
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/7wUivL4Rft
BAKANLIKTAN AÇIKLAMADışişleri Bakanlığı: "Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır"ALTUN'DAN AYASOFYA PAYLAŞIMICumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ibadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya Camii ile ilgili bir mesaj paylaştı.Altun yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Yüzümüzü kaldırıp o lafızlara baktığımızda içimizi burkan ne varsa tam bir sene önce yerini artık derin bir huzura bıraktı. Ecdadımızın hayalini bize yaşatan, milletini Ayasofya ile buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ’a şükranlarımızı sunuyoruz"