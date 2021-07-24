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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 16:09

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
 
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. 
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." 
 
 

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Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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