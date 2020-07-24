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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı

24 Temmuz 2020 Cuma - 12:24 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 12:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.


Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı  Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak  Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
 

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