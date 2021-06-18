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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca' paylaşımı: İlk kez tam isabetle vurmayı başardı

18 Haziran 2021 Cuma - 21:18 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 21:50

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atmaca Gemisavar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı." ifadelerini kullandı.


Erdoğan'ın açıklaması şöyle: Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun.

 

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