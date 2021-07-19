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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askerlere bayram telefonu!

AA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 23:55 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 23:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram telefonu askerlerin bayramını kutladı
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