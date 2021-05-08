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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajında, "Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk  öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların  da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır."  ifadelerini kullandı. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlık timsali bütün annelerin Anneler  Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anneye hürmeti cennetin kapısını açacak  bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak anne ile evladı  arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inandıklarını belirtti.
 
Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati  öğreten anneleri, baş tacı ve en değerli varlık olarak addettiklerini vurgulayan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda  güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını  oluşturmaktadır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar  olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı  sürdüreceğiz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de  annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz. Dolayısıyla ana duasının  çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum.
 
Bu vesileyle başta anneler olmak üzere bütün aile üyelerine sevgi ve  hürmet göstermemizin, onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman  hissettirmemizin son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yüreğinde anne  özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle  ve minnetle yad ediyorum. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur  ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini  canıgönülden tebrik ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü mesaj
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