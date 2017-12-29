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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 23:08 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 23:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis özel harekatçı gazi Seyithan Keskin ile AK Parti Ağrı mitinginde bayrak toplarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Harun Polat'ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, Tunceli-Ovacık yolunda bulunan polis noktasına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda roket patlaması sonucu yaralanan polis özel harekatçı gazi Seyithan Keskin ile tedavi sürecini yakından takip ettiği Harun Polat'ı ziyaret etti.

Polat, AK Parti Ağrı mitinginden sonra parti bayraklarını kaldırırken elektrik akımına kapılarak kolunu kaybetmişti. 16 yaşındaki Polat'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastanede vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, yeni torunu olan Sevgi ismindeki bir vatandaş da torununa ismini cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesini istedi. Erdoğan da bebeğe "Hatice" ismini verdi.

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