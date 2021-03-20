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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret

AA DHA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 16:55 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 18:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. Erdoğan AKM'ye yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Taksim Camii'ne geçti. Taksim Meydanı'nı yürüyerek geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meşhur Beyoğlu Kestanecisi'nden alışveriş yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm  Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm  Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve  Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri  Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik  etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin  ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar  Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.
 
 
Kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti
Taksim Meydanı'nda bir süre duran Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı  Ersoy'dan bilgi aldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın  aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve  vatandaşlara ikram etti.
 
 
Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestaneciye, "Hakkını helal et. Ben el  öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını  öp." dedi.
 
Yanına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, çocuklara da  oyuncak hediye etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra incelemelerde bulunmak  üzere Taksim'de yapımı süren camiye geçti.
 
 
Taksim'de yapımı süren camide incelemelerde  bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de  inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan camide incelemelerde bulundu. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM)  incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti.
 
Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin  Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı  Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul  İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,  Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından  camiden ayrıldı.
 
Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik  Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve  16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin şu ana kadar inşaatı ve genel  işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM Atatürk Kültür Merkezi
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