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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:52 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 9:52

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, "İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi" vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı" Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Ulusal Akıllı Ulaşım  Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,  Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Genelgede, ulaştırma altyapılarının ülkelerin ekonomik gelişimini ve  refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğu belirtilerek, bilgi  ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışı  ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden  olduğu vurgulandı.
 
Ortaya çıkan bu eğilim ve beklentilerin karşılanmasında akıllı ulaşım  sistemlerinin önemli rol oynadığına dikkati çekilen genelgede, "Seyahat  sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol  kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji  verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen  zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen,  kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme,  ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren AUS, ulaşımın izlenmesi, analizi  ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır.  Dolayısıyla teknolojide yaşanan gelişmeler doğrudan AUS'u etkilemekte ve yeni AUS  uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır." ifadelerine yer verildi.
 
Genelgede, teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç  sayılarındaki artış, artan nüfusla birlikte toplu taşımaya olan gereksinim ve  benzeri gelişmelerin, AUS alanında hazırlanan ve 25 Ekim 2014'te Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji Belgesi ve eki Eylem Planı'nda güncelleme  yapılmasını ihtiyaç haline getirdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla 'İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve  çevre odaklı ulaşım sistemi' vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  koordinasyonunda hazırlanan 'Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem  Planı' Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Ülkemizde tüm ulaşım  modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan  yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer  sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve  Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Ulusal AUS Strateji Belgesi ve  2020-2023 Eylem Planı' kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine  düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir. Bilgilerini ve gereğini rica  ederim."
 
Konuya ilişkin daha önce yayımlanan "2015/20 sayılı Genelge" de  yürürlükten kaldırıldı.
 

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