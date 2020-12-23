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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki!

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 12:15 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı ile ilgili olarak "AİHM'in Demirtaş'ın tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır hatta iki yüzlülüktür. AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Bunca çifte standarda daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın bilinmesini isterim. Tamamıyla bu adımlar siyasidir bunun da gerekçesini görüyoruz" dedi.

Canlı yayında üniversite öğrencilerine müjdeyi veren Erdoğan, "2021'de lisan için burs ödemelerini 550 liradan 650 liraya, yüksek lisans için 1100 liradan 1300 liraya, doktora için 1650 liradan 1950 liraya çıkardık." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "2021 bütçesi, 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek,  her insanımızın hayatına dokunacak, her bireyin geleceğinin inşasına katkı  verecek bir belgedir." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, TBMM Genel Kurulu'nda  geçen hafta kabul edilen 2021 yılı bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını  diledi.
 
Bütçe görüşmelerinin, Meclisin temel görevleri arasında ilk sıralarda  yer aldığını söyleyen Erdoğan, Meclis'te kabul edilmesiyle bütçenin artık,  iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis'in, tüm ülkenin ve milletin bütçesi haline  geldiğini dile getirdi.
 
Demokrasilerin, iktidarla birlikte muhalefetin de varlığıyla anlam  kazandığını ifade eden Erdoğan, böylesine önemli bir sürecin, Meclis'in tamamının  yoğun mesaisinin ardından nihayete ermesinin, Türkiye'deki demokrasinin  işleyişinin en önemli göstergelerinden olduğuna işaret etti.
 
Komisyondaki ve Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında teklifleri ve  tenkitleriyle bütçeye katkı sunan, istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür eden  Erdoğan, "Bu bütçe, 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek, her  insanımızın hayatına dokunacak, her bireyin geleceğinin inşasına katkı verecek  bir belgedir." dedi.
 
Her bütçenin önemli olduğunu ancak bu yıl, koronavirüs salgınının  etkisini sürdürdüğü bir dönemde hazırlanıp yürürlüğe girecek olması nedeniyle,  2021 bütçesinin ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Amacımız,  bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi  hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmaktır." diye konuştu.
 
 
Erdoğan, böylesine kritik bir dönemde, bütçe üzerindeki tartışmaların  hem daha yoğun hem daha kapsamlı olmasının gayet tabii olduğunu söyleyerek,  "Önemli olan bu tartışmaların ahlaki, adil, yapıcı bir zeminde yürümesidir.  Hakaretten, iftiradan, yalandan, çarpıtmadan uzak her eleştiriye, katılmasak da  saygımız vardır." ifadelerini kullandı.
 
Bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok muhalif görüşün ifade  edildiğini, seviyeli değerlendirmelerin ortaya koyulduğunu aktaran Erdoğan,  "Fikri olan fikrini söyler, fikri olmayan ise yalanla, iftirayla, hakaretle  kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmeleri sırasında bu yönteme başvuranlar da  olduğunu üzüntüyle gördük." değerlendirmesini yaptı.
 
Bu yıl 747'nci vuslat yılı olan Mevlana'nın, "Testinin içinde ne varsa  dışına da o sızar." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Şahsımıza, partimize, grubumuza,  hükümetimize ahlak ve nezaket sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları,  içlerindeki kini, nefreti, cürufu dışa yansıtmaktan ibarettir. Bu durumun  takdirini milletimize bırakıyoruz." dedi.
 
"Bunların üslupları kişiliklerinin yansıması"
Eskilerin, "Üslub-u beyan, ayniyle insan" dediğini aktaran Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır. Bizim üzüldüğümüz  husus, ülkemizde vizyoner politika ortaya koyan, program ve proje üreten, halkın  kafasını karıştırmaya değil gönlünü kazanmaya çalışan bir muhalefet anlayışının  eksikliğidir. 'Çamur at, tutmazsa da izi kalır.' mantığıyla her gün yeni bir  yalan söyleyen, yalanı yüzüne vurulduğunda ise hiç utanıp sıkılmadan hemen bir  sonraki yalana geçen, bazen dönüp eski yalanları yeniden tekrarlayan bu  zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede  yarışamayanların işi, kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına  çevirmeleri, ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün  içine baka baka ve kendilerinden gayet emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun  yanına dokuz yalan katarak çizdikleri resme herkesin de inanmasını bekliyorlar.  Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, yargı mensubu, polis, asker  kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar.
 
Sanıyorum bunlar kendilerini halen herkesi karşılarında hizaya  diktikleri tek parti devrinde sanıyorlar. Öğretmen CHP'liyse 'makbul', değilse  'kötü.' Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa 'iyi', vermiyorsa 'cahil.' Yargı mensubu  CHP'nin istediği gibi davranıyorsa 'saygıdeğer', kendi vicdanına göre hareket  ediyorsa 'militan.' Polis CHP'nin arzusu istikametinde hareket ediyorsa 'aferin',  kanuna ve amirlerinin emirlerine göre davranıyorsa 'zorba.' Bu listeyi her meslek  grubu, her fert için uzatmak mümkündür. Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70  yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor. Demokraside asıl  olanın, sağa sola tehditler yağdırmak değil, ülkeye ve millete hizmet etmek  olduğunu da bu hatırlatmanın üzerine eklemeliyiz."
 
 
"Gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyor"
Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin  istediği gibi davranma mecburiyeti olmadığını vurgulayan Erdoğan, sunları  kaydetti:
"Hepsini bir kenara bıraktık, hiç değilse, bu toplumu millet yapan  hasletlerin başında gelen dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhumuza saygı  gösterseler, ona da razıyız. Allah rızası için iş yapmak nedir, milletin gönlünü  kazanmak nedir bilmeyenler, salgın döneminde yapılan hayırlı işleri lekelemek  için adeta canhıraş bir çaba içinde. Kendilerinden bu üstün gayretin en azından  bir kısmını, ülkenin hayrına işlere hasretmelerini bekliyoruz. Çünkü biz 2023  hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflerle, 2053 vizyonumuzun karşısına  çok daha geniş vizyonlarla, 2071 hayalimizin karşısına çok daha büyük hayallerle  çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz. Proje üretmek yerine başkalarının  projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde  figüran olmak bizim asla itibar veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı  değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz,  hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine, yalan ve iftira  çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyor.
 
CHP'nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz,  hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün  geçmiyor ki bir taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra  utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? 'Bizim başkanlarımız şöyle  temizdir, böyle temizdir. Şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır.' Şu anda adliye  adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık açık, net kendini bir check et. Hem  ruhsal hem de fiziki olarak ciddi manada bir check-up'tan geçmesi lazım.  Milletimiz, daha muhalefetteyken böylesine derin ahlaki zafiyetler içine  düşenlerin, Allah göstermesin, iktidarı ele geçirirse neler yapabileceğini,  geçmişteki örneklerinden zaten biliyor. Gerçi dün söyledikleri her şeyi bugün  inkar edenlere ne desek boş, onun da farkındayız. Ama milletimize olan saygımız  gereği, bu gerçekleri her fırsatta ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu zihniyetin  geçmişteki faşizan uygulamalarını da tacizden tecavüze, hırsızlıktan iftiraya  varan tüm çarpıklıklarını da bıkmadan, usanmadan yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz.  Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa her yerlerini saran taciz,  tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar."
 
 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dün CHP  Grup Toplantısı'ndaki, "Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Sen asıl  vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan,  organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi  alacaksın." ifadelerini anımsatarak, şöyle konuştu:
"Bu ne demek biliyor musunuz? 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz,  organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz.' Sen ne yapıyorsun, farkında mısın?  Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel, şöyle bir  uyuşturucu örgütünü kur, bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını kur,  hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun. Dün  bunu kendin grup konuşmanda söyledin. Vergi konusunda da maliyede belli bir  tecrübesi var. Dolayısıyla bu adımı atarsa belki bir işe yarar."
 
Siyasetin, bu olmadığının altını çizen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun  siyaseti öğrenmesi için bu söylediklerine ispat gerektiğini söyledi. Erdoğan,  meselenin sadece bunlardan ibaret olmadığını, CHP zihniyetinin asıl gayesini  anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak gerektiğini belirtti.
 
Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için  kırk takla atanların, buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine  döndüklerini bu örneklerde açıkça görmenin mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde, 'Mevlana'nın vuslat yıldönümü  töreni' kılıfı altında, asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye  kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı, Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı  Türkçe okutma benzeri bir garabet, 'Mevlevi Mukabelesi' adı altında İstanbul'da  sahnelendi. 'Allahuekber' demekten, 'Lailaheillallah' demekten,  'Sadakallahulazim' demekten imtina eden zihniyetin, 70 yıl sonra yeniden  hortladığına şahit olduk.
 
Aynı zihniyetin, Ayasofya'nın ibadete açılmasından, Büyük Çamlıca  Camii, Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından  duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen  demokrasiyi hala hazmedememiş olanların, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp  tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe, bu özlemin emareleri  ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele, naatın ve duaların nasıl  okunduğundan ziyade, niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız,  dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır.  Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet  inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek  yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz."
 
 
Erdoğan, hayatları boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle,  kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadıklarını, uğraşmayacaklarını dile getirerek,  ancak kimsenin de kendi inançlarına, meşreplerine, kültürlerine el ve dil  uzatmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.
 
Tasavvuftaki bir kaideye işaret eden Erdoğan, dergaha girerken bazı  yerlerde 'Edeb Ya Hu.' ifadesinin görülebileceğini söyleyerek, "Yani el, dil,  bel... Bunlara dikkat edeceksin. Buna dikkat etmediğin zaman rezil rüsva olursun.  Bunların da akıbeti budur." dedi.
 
"Yasin-i Şerif'i niye Türkçe okumadın?"
"Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız, ona gereken hürmeti göstermek  mecburiyetindesiniz." diyen Erdoğan, "Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi, kalkıp  da bir mihrabiye yerine, Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten beli  bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. Niye onu Türkçe  okumadın? Bari onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor.  Her şey istismar… Gereken dersi, gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak."  diye konuştu.
 
"Hazreti Mevlana'nın veya bir başka mürşidin izinden gidiyorsanız, bu  yolun asırlara sari geleneklerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz." diyen  Erdoğan, aynı durumun Hristiyan'ından Musevi'sine kadar diğer inanç sahipleri  için de geçerli olduğunu kaydetti.
 
Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın  nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına, o inancın temel kaynakları ve  onlardan beslenen alimlerinin karar vermesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Siz  anlamazsınız bu işten. Kaldı ki bu ülkenin bir Din İşleri Yüksek Kurulu var.  Buraya sorun. Diyanet teşkilatına sorun. Ama dert başka. Dert, bu ülkenin  değerleriyle oynamak, istihza etmek. Milletin böyle bir talebi yokken kimi zaman  ideolojik, kimi zaman turistik ve ticari hesaplarla dini sembollerimize  sataşılmasını art niyetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Korkarız bu işin sonu, İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma  teşebbüsüne kadar varır"
"CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi  bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz." diyen Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Korkarız bu işin sonu, bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği  gibi, İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Gerçi bu  kafa, her fırsatta AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere  el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı  açıkça dile getirmekten da kaçınmıyor. Bu çarpık hesap, bizden önce milletten  döner.
 
 
Demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradenin üstünlüğünü, maziden  atiye kurduğumuz köprüyle inşa etmekte olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu  zehirleme gayretleri beyhudedir. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek  her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine,  tarihine, kültürüne yönelik hiçbir terbiyesizliği, hiçbir saldırıyı da hoş  göremeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini ve vaktini bu tür  konularla heba edenlerin, bir kez daha aynı oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz.  Önceleri cehaletlerine verdiğimiz sözlerinin ve davranışlarının, aslında bilinçli  ve kasıtlı olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde gördüğümüz için kendilerine  hak ettikleri şekilde mukabele etmeyi sürdüreceğiz. Elbette bu demokrasi,  kalkınma, hak ve hukuk düşmanlarına en büyük dersi, sandıkta milletimiz  verecektir."
 
Erdoğan,  Türkiye’nin geçmişte yaşadığı kavgaların ve ödediği bedellerin arka planında,  Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak geri bırakma hesaplarının yattığını artık  çok daha net ifade edebildiklerini söyledi.
 
"Ülkemizin jeostratejik avantajlarını kullanmasına engel olmak için  başımıza musallat edilen gaileler kendiliğinden ortaya çıkmamış, hepsi de proje  dahilinde üretilmiştir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Çok partili siyasi hayata  geçişimizin ardından kabuğumuzu kırmak için yaptığımız her hamlenin darbe  duvarına çarparak, bizi yeniden içimize kapatması bu projenin bir parçasıdır."  dedi.
 
Savunma sanayi projelerini engelleme gayretleri ile milletin birliğini  ve beraberliğini hedef alan senaryoların "hep aynı kaynaktan beslendiğini"  anlatan Erdoğan, "Bugün de PKK’dan FETÖ’ye kadar envai çeşit terör örgütünü  üzerimize salanlarla, içeride bunların borazanlığını yapanların ipi, dikkat edin,  aynı ele çıkıyor. Bundan tam 7 yıl önce yaşadığımız, 17-25 Aralık emniyet-yargı  darbe girişimi sonrasında, aylarca Meclis’te grup kürsülerinden terör örgütünün  montaj kasetlerini yayınlayanlara bu görevi verenleri biliyoruz." diye konuştu.
 
15 Temmuz gecesi, millet canı pahasına darbecilere karşı direnirken,  tankların açtığı yoldan Bakırköy’e gidip, televizyon karşısında kahvesini  yudumlayarak demokrasinin yıkılışını bekleyenlere bu rahatlığı verenleri de  bildiklerini belirten Erdoğan, "Evet, 17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına  sokmaya çalışanın da 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenin de gerisinde  aynı silüet, aynı zihniyet vardır." ifadesini kullandı.
 
 
 
"Biz bu zihniyeti gayet iyi tanıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Bu zihniyet, PKK’lı teröristleri 'hendek kazan arkadaşlar' olarak  tanımlayandır. Bu zihniyet, YPG’li teröristleri 'vatanlarını savunan oluşumlar'  şeklinde takdim edendir. Bu zihniyet, FETÖ’cüleri 'haklarını arayan mağdurlar'  gibi göstermeye çalışandır. Bu zihniyet, şehirlerimizi yakıp yıkan Gezicileri  'aydınlanma hareketi' olarak gösterendir. Bu zihniyet, Suriye’de zalim rejimi  överken, hayatları ve istiklalleri için mücadele eden mazlumları terörist diye  yaftalayandır. Bu zihniyet, Doğu Akdeniz’de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkarak,  onların gazetelerine övgüyle manşet olandır. Bu zihniyet, Karadeniz’deki doğalgaz  sevincimize ortak olamayandır. Bu zihniyet, Türkiye’nin Libya’daki, Karabağ’daki  başarısından rahatsızlık duyandır. Bu zihniyet, Batılı yatırımcılara ve  turistlere her fırsatta 'Türkiye’ye gelmeyin' mesajı verendir. Bu zihniyet,  ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'diktatör' diye bühtan ederken, kendi partisinde  faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyet, seçilmiş milletvekillerini  pazarda satışa çıkarırcasına zorla başka partilere gönderirken bile demokrasiden  söz edebilendir. Bu zihniyet, ekonominin sıkıntıya girmesinden, salgının  artmasından, terörün azmasından, hatta yaşanan kazalardan bile siyasi çıkar elde  etmeyi umacak kadar alçalabilendir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu zihniyetin temsilcisi olan zat işte dün çıktı, ülkemize yurt  dışından ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz varlık  barışı uygulamasını, uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar  alçaldı ve düştü. Evet, bunun adı, o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür.  İşte bu, kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan  zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.
 
Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak  inşallah bize nasip olacaktır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinden  geçtiğimiz şu günlerde, Cumhur İttifakıyla birlikte ülkemizi önce 2023’e  ulaştırmakta, ardından da çok daha güçlü şekilde yoluna devam ettirmekte  kararlıyız. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu hedefe ulaşana kadar  hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur.  Şairin dediği gibi 'Şeb-i yeldayı  müneccimle muvakkit ne bilir, Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat.' Önceki  gün vasıl olduğumuz en uzun geceye atfen yazılan bu mısralardan ilhamla diyoruz  ki, ülkeye ve millete hizmetin tadını ancak, bizim gibi bunu 18 yıldır kesintisiz  yaşayanlar bilir."
 
 
"Yüz ola yüz, yüz yoksa ne ola"
AK Parti olarak, kuruldukları günden beri girdikleri 15 genel ve  mahalli seçimin, halk oylamasının, Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamından,  milletin gönlünü kazanmayı başararak, birinci çıktıklarını belirten Erdoğan,  "Tarihleri faşizmle, darbecilikle, milletin değerlerine husumetle, bugünleri ise  taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarıyla dolu olanların bu hazdan habersiz şekilde  siyasetten silinip gidecek olmaları ne acı." diye konuştu.
 
Bütçe görüşmelerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın  tüm rakamlarıyla bu süre içinde CHP'nin nereden nereye geldiğini çok açık net  ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Kendisinin televizyon programlarında nasıl  sözler verdiğini, 'eğer şu kadar oy alamazsam tabii ki durmam, çeker giderim'  dediği halde hala nasıl, hangi yüzle o koltukta oturuyor bunu anlamak mümkün  değil. Yüzüne baka baka Efkan Bey bunları söyledi. Mecliste bunları söyledi mi,  söyledi ama yüz ola yüz, yüz yoksa ne ola." dedi.
 
İktidarı, milli iradeye ram olmak yerine terör örgütlerinin arkasında,  krizlerin gölgesinde, özellikle de dışarıdan kırpılan gözlerde aramaya devam  ettikleri müddetçe, bu akıbetten kurtulamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Rabbim  kimseyi böyle nasipsizlerden eylemesin.  Biz, Rabbimizin yardımına ve  milletimizin desteğine güvenerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
 
Erdoğan, "2020 yılında  koronavirüs salgını sebebiyle sadece sağlık alanında değil, dış politikada da  sancılı bir dönem geçirdik. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Dağlık  Karabağ'a uzanan geniş bir coğrafyada son derece çetrefil meselelerle yüzleştik.  Karşılaştığımız tehditlerin büyüklüğü ne olursa olsun, kardeşlerimizin onurunu,  ülkemizin menfaatlerini, aziz milletimizin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmedik.  Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik,  ama zalimler karşısında asla baş eğmedik." diye konuştu.
 
 
 
Türkiye denilince akla ilk insanlığın, adaletin, haysiyetli bir dış  politikanın geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz, ilkeli, kararlı ve vicdani  politikalarıyla, Afrika'dan Asya'ya tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor. Ay  yıldızlı al bayrağımız, milletimizin istiklali yanında tüm dünyada zulme karşı  direnişi, diklenmeden dik duruşu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.
 
"Oyun kuran Türkiye gerçeği, çatışma ve kaostan beslenenleri  rahatsız ediyor"
Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe maruz kaldığı saldırıların şiddetinin  arttığına dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:
"Satranç tahtasını andıran uluslararası arenada giderek daha etkili  şekilde oyun kuran Türkiye gerçeği, çatışma ve kaostan beslenenleri rahatsız  ediyor. Eksen tartışmalarından ülkemizin adının terör örgütleriyle yan yana  getirilme çabalarına kadar pek çok zorlama ithamın gerisinde, bu rahatsızlık  yatıyor. Oysa ne Türkiye'nin ekseninde bir kayma ne de ülkemizin terör  örgütleriyle mücadelesinde bir zafiyet vardır. Ne dedik, 'Gabar'da da Cudi'de  Bestler Dağları'nda da Kandil'de de bu teröristleri ezeceğiz, inlerinde  vuracağız' dedik ve vuruyoruz. Ara vermek yok. Aynı kararlılıkla askerimizle,  polisimizle, jandarmamızla, bütün gönüllü korucularımızla, bu mücadeleyi devam  ettiriyoruz. Bu bir kararlılığın, bir inancın, bir azmin gereğidir. Hatta ülkemiz  DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle pek çok farklı coğrafyada göğüs göğse  çarpışan tek NATO üyesidir."
 
Düzensiz göç sorununda en ağır yükü omuzlayanın Türkiye olduğunun  altını çizen Erdoğan, "Libya'da darbeciler karşısında meşru hükümete destek  vererek, demokrasinin namusunu kurtardık. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri  harekatlarımızla, sınır güvenliğimizi tesis etmenin yanında, bu ülkenin toprak  bütünlüğünün korunmasına biz yardımcı olduk. Tüm dünyanın sırtını döndüğü  Somali'nin yeniden istikrara kavuşmasına katkı sunduk. Bir dönem 'çökmüş devlet'  olarak nitelendirilen Somali'de, bugün eğer seçimler yapılabiliyorsa, insanlar  geleceğine güvenle bakıyor demektir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır göz yumulan işgal ve yağma  düzeninin sona erdirilmesine katkı sağladığını belirten Erdoğan, MİNSK Üçlüsü  denilen ABD, Rusya, Fransa'nın 30 yıldır bu işi çözemediğini, sonunda  Azerbaycan'ın kararını verdiğini kendi göbeğini kendileri keserek, topraklarına  kavuştuğunu anlattı.
 
 
 
"Boraltan faciasının müsebbiplerinin, Karabağ'daki zaferin  heyecanını hissetmelerinin güçlüğünün farkındayız"
Afganistan'da barışın tesisi için çaba harcarken, Balkanlarda  sükunetin muhafazası için gayret gösterdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olarak,  uluslararası toplum adına sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi.
 
"Komşularımız başta olmak üzere kimsenin toprağında ve egemenliğinde  gözümüz yoktur." diyen Erdoğan,  Türkiye'nin hakkına, hukukuna, egemenliğine  yönelik tehditlere karşı onurlu bir duruş sergilediklerini ifade etti.
 
Milletle beraber, Kıbrıs ve Azerbaycan Türkleri yanında, tüm dost ve  kardeşlerinin menfaatlerini korumaya çalıştıklarına işaret eden Erdoğan,  "Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyecek bir ülke olduğu, başta  içimizdeki müzmin muhalifler olmak üzere, artık herkes tarafından idrak  edilmelidir. Tabii, dış politika vizyonları 'Kemalist Türkiye'den faşist  İtalya'ya selam göndermekten' ibaret olanların böyle bir ufku, böyle bir özgüveni  anlamasını beklemiyoruz. Boraltan faciasının müsebbiplerinin, Karabağ'daki  zaferin heyecanını hissetmelerinin güçlüğünün de farkındayız. Bu zihniyetin  tasallutu altındayken önüne açılan tüm fırsat pencerelerini kaçıran Türkiye,  inşallah bir daha aynı duruma düşmeyecektir." diye konuştu.
 
"Türkiye, zoru başaracak dirayete, azme ve stratejik akla sahiptir"
"Ülkemizin  ne Doğu'ya, ne de Batı'ya sırtını dönme gibi bir lüksü  olabilir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizi geliştirirken, Türk Dünyası'nı,  Asya'yı, Latin Amerika'yı, Afrika'yı asla ihmal edemeyiz. Bununla birlikte tüm  çabalarımıza rağmen 2020, Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizin suni gündemlerle  sınandığı bir yıl oldu. Türkiye, hem Doğu Akdeniz meselesinde, hem de S-400'ler  konusunda hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı. Yeni yılda, Amerika ve  Avrupa'yla olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü  siyasi, ekonomik ve askeri iş birliklerimizi, Amerika'yla köklü bağlarımızın  alternatifi olarak görmüyoruz. Avrupa Birliği’nin de, Türkiye'yi kendinden  uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Geçen  hafta Sayın Merkel ve Sayın Michel ile yaptığımız görüşmeler, bu bakımdan önem  arz ediyor.
 
 
 
Amerika'nın yeni başkanı Sayın Biden'ın da, Türk-Amerikan ilişkilerine  gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Hiç kimseye karşı ön yargımız,  husumetimiz, düşmanlığımız bulunmuyor. Bugüne kadar bize bir adım gelene, biz hep  koşarak gittik. Bugün de aynı samimiyeti ve iyimserliği muhafaza ediyoruz.  Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet, refah, özellikle  de bölgemizdeki gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz. Günümüzün  çatışmacı uluslararası ilişkiler denkleminde, bu 'altın oranı' yakalamanın zor  olduğunu elbette biliyoruz. Ancak Türkiye, zoru başaracak dirayete, azme ve  stratejik akla sahiptir. Önümüzdeki dönem inşallah, ekonomide, sağlıkta,  güvenlikte olduğu gibi, dış politikada da Türkiye'nin şahlanış dönemi olacaktır."
 
Erdoğan, üniversite öğrencilerine  bir müjde vermek istediğini belirterek, yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere  verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydeden Erdoğan, 2020  yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650  lira olarak uyguladıkları kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar  670 milyon lirayı bulduğunu belirtti.
 
Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya  çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650  lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Bütün zorluklara rağmen,  koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle  öğrencilerimize  kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş oluyoruz. Bu  ödemeler, milli sporcularımıza iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e  girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edilecek. Ocak ayında, 452 bin  öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu  tutarlar yatırılacaktır." diye konuştu.
 
"Bu adımlar siyasidir"
Erdoğan konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM)  Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendirdi.
 
Esasen, AİHM'in, Türkiye mahkemelerinin yerine geçecek şekilde karar  veremeyeceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir.  AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama  yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de  Anayasa Mahkemesini, bir defa bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan  sonra AİHM devreye girebilir, bu şekilde bu adım atıldı. Ama şimdi görüyoruz ki  burada bütün yollar tüketilmeden AİHM, bu tür kararları alma yoluna tevessül  etmiştir. Tamamıyla bu adımlar siyasidir, bunun da gerekçesini biliyoruz.  İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı  mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça  çelişmektedir. Mahkeme, Batasuna davası kararında, bırakınız şiddet eylemlerini  teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu suç  sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre  destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın  hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini  istemiş olması, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye  nezdinde saygı görmek istiyorsa, önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."
 
 
"Ey AİHM, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz"
Erdoğan, buradaki tartışmanın konusunun, Avrupa Parlamentosunun terör  örgütü olarak kabul ettiği PKK ile içli dışlı olan, elinde onlarca masumun kanı  bulunan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu tekrar hatırlatmak istediğini  söyledi. AİHM'nin, şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu  bilmesini isteyen Erdoğan, bilmiyorsa bunu devamlı söylemeye devam edeceklerini  vurguladı.
 
Demirtaş'ın, siyasi görevleri veya siyasi söylemleri sebebiyle değil,  terörle arasına mesafe koyamadığı, bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin  ölümüne yol açtığı için milletin gözünde de suçlu olduğunu dile getiren Erdoğan,  "Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 gencin, yavrumuzun katili budur.  Oradaki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken, ondan sonra da bu kardeşlerimizin  ölümüne neden olan odur. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. "  diye konuştu.
 
"FETÖ’yle ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni  ediyoruz"
Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrın da işaretlerinin  şimdiden gözükmeye başladığını belirten Erdoğan, PKK’ya terör örgütü muamelesi  yapmayan, PKK'yla irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu mahkemenin,  FETÖ'yle ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni etti.
 
Erdoğan, "Aksi takdirde, bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha  fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim." dedi.
 
Sarıkamış Harekatı'nın dün 106. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan,  Sarıkamış Harekatı şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti. Erdoğan, "Mevla  bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın." ifadesini kullandı.
 
Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural'a  da Allah'tan rahmet diledi.
 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından bir  gazetecinin, "Asgari ücrette gönlünüzden geçen nedir?" sorusuna, "Belli bir yere  gelsin, sonra konuşalım." karşılığını verdi.
 

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