Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , "2021 bütçesi, 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek, her insanımızın hayatına dokunacak, her bireyin geleceğinin inşasına katkı verecek bir belgedir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilen 2021 yılı bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bütçe görüşmelerinin, Meclisin temel görevleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Erdoğan, Meclis'te kabul edilmesiyle bütçenin art ık, iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis'in, tüm ülkenin ve milletin bütçesi haline geldiğini dile getirdi.

Demokrasilerin, iktidarla birlikte muhalefetin de varlığıyla anlam kazandığını ifade eden Erdoğan, böylesine önemli bir sürecin, Meclis'in tamamının yoğun mesaisinin ardından nihayete ermesinin, Türkiye'deki demokrasinin işleyişinin en önemli göstergelerinden olduğuna işaret etti.

Komisyondaki ve Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında teklifleri ve tenkitleriyle bütçeye katkı sunan, istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, "Bu bütçe, 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek, her insanımızın hayatına dokunacak, her bireyin geleceğinin inşasına katkı verecek bir belgedir." dedi.

Her bütçenin önemli olduğunu ancak bu yıl, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde hazırlanıp yürürlüğe girecek olması nedeniyle, 2021 bütçesinin ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Amacımız, bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmaktır." diye konuştu.