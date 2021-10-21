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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım

21 Ekim 2021 Perşembe - 18:22 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 18:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.
 
Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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