Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afet bölgesi hakkında flaş açıklama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Düzce, Rize ve Artvin 'de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.

Emek veren ilgili tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, "Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediliyor." ifadesini kullandı.

Başta afet bölgelerindekiler olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde "vergi ertelemesi", "esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi", "eşya zararlarının karşılanması için yardım", "esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi", "iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek" ve "acil destek paketi" gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Afet Bölgesi ilan edilecek yerler şöyle: