26 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.348 -0.25 EURO 10,1240 0.56
USD 8,5680 0.23 ALTIN 496,030 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afet bölgesi hakkında flaş açıklama...

AA |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 17:06

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve  Artvin'de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı. 
 
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin  yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları  atmaya devam ettiklerini belirtti.
 
Emek veren ilgili tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan,  "Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'  ilan ediliyor." ifadesini kullandı.
 
Başta afet bölgelerindekiler olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun  dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara  acil şifalar diledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde "vergi  ertelemesi", "esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi", "eşya zararlarının  karşılanması için yardım", "esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi",  "iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek" ve "acil destek paketi"  gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi.
 
Afet Bölgesi ilan edilecek yerler şöyle:
"Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize'nin  Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize  merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi  Tunca Beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden  etkilenen köyler, Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri."
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

afet afet bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi ödemeleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.