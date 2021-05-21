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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli mesajlar

21 Mayıs 2021 Cuma - 11:53 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habipler - Hasdal Kavşağı açılış töreninde konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habipler - Hasdal Kavşağı açılış töreninde konuşuyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 
Heyecanla yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Dünyanın 2 kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir.
 
Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz.

Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.
 
Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Habipler - Hasdal Kavşağı açılış
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