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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

AA |  09 Kasım 2021 Salı - 14:24 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin  ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar  hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Hizmet  Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı.
 
Burada yaptığı konuşmada, EPDK'nın kuruluşundan bugüne kadar ortaya  koyduğu tablonun gurur vesilesi olduğunu söyleyen Erdoğan, kurumun enerji  piyasalarının serbestleştirilmesi ve düzenlenmesindeki uygulamalarıyla  uluslararası düzeyde takip edilen bir yapıya dönüştüğünü belirtti.
 
Kurumsal kapasitesini güçlendirerek bugünkü seviyesine ulaştırdıkları  EPDK'nın en önemli eksikliğinin uzun yıllar kendine layık bir hizmet binasının  bulunmaması olduğunu ifade eden Erdoğan, 2015 yılındaki 6'ncı Dünya Enerji  Düzenleme Forumu'nda bu ihtiyacın giderilmesiyle ilgili talimatları vererek,  çalışmaları başlattıklarını anımsattı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl gibi bir sürede tamamlanan EPDK yeni  hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.
 
Yeni binanın ev sahipliği yaptığı kurumu en güzel şekilde temsil eden  bir mimariye ve altyapıya sahip olduğunun görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, yatay  mimari anlayışıyla, insan odaklı bir şekilde inşa edilen, en yüksek seviyede  enerji verimliliğini hedefleyen binanın çatısının tamamının güneş enerjisi ve su  ısıtma panelleriyle kaplı olduğunu aktardı.
 
Bu panellerin binada kullanılan enerji ve suyun önemli bir bölümünü  karşıladığını dile getiren Erdoğan, modern çalışma alanlarının yanı sıra binada  kreş, mescit, konferans salonu, fuaye, sergi bölümü, kütüphane ve kapalı otopark  gibi her türlü ihtiyacın düşünüldüğünü bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mimarisiyle, konumuyla, yeşil ergonomi  anlayışının tezahürü olan altyapısıyla göz dolduran bir eseri daha Türkiye'ye  kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, eserin inşasına katkı veren  kurumlara ve çalışanlara teşekkür etti.
 
EPDK'nın, yeni binasında enerji sektöründe oynadığı kritik rolü çok  daha başarılı bir şekilde devam ettireceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, bugün  ayrıca özel sektörün Adıyaman, Balıkesir ve Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir  enerji santrallerinin de açılışını gerçekleştireceklerini hatırlattı.
 
 
"Yatırımcılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin çatıda yapılan en büyük güneş  enerjisi projesini, çöp gaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük  birleşik yenilenebilir elektrik üretim santralini bugün resmen hizmete alıyoruz.  Enerji sektörümüze güç katacak Adıyaman, Balıkesir ve Bingöl'deki kardeşlerimize  istihdam imkanı sunacak bu önemli yatırımların da ülkemize hayırlı olmasını  diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine ve potansiyeline  inanan yatırımcılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.
 
Türkiye ekonomisinin son 19 yılda olağanüstü bir iki dönem haricinde  yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirdiğine dikkati çeken Erdoğan,  Türkiye'nin enerji talebinin, ekonomik büyümesine ve nüfusuna paralel olarak  arttığını söyledi.
 
Elektrik enerjisi tüketiminin sadece bu yıl yüzde 8 seviyesinde  arttığına işaret eden Erdoğan, "İlgili kurumlarımızın yaptığı çalışmalar,  elektrik enerjisi talebimizin yılda ortalama yüzde 3,5 oranında artacağını  gösteriyor. Ekonomimizin salgın şartlarına rağmen yakaladığı ivmeyi devam  ettirmesi durumunda bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Hükümet olarak, gerek  ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümü dikkate  alarak, çalışmalarımızı yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında açıkladıkları Milli Enerji ve  Maden Politikası'nın, bu süreçte kendilerine ve enerji sektörüne rehberlik  ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir şiarıyla sürdürdüğümüz  çalışmalarımızın hedefi enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla sürekli,  kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaktır. Bunun için yenilenebilir enerji  kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını devamlı yükseltiyoruz. Rüzgar ve güneş  enerjisinde 2027 yılına kadar 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı  hedefliyoruz. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek üretim portföyümüzü  daha da çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi arzu ediyoruz."
 
Mersin'e eylül ayında yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni  de ziyaret ederek, gelinen aşamayı bizzat yerinde gördüğünü anlatan Erdoğan, "Her  biri 1200 megavat güce sahip 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat kapasiteli  olarak planladığımız santralimizle ilgili çalışmalar devam ediyor." sözlerini  sarf etti.
 
 
"Nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız"
Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı  planladıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böylece Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen  sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından  süratle 2'nci, hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara  başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar, attığımız  her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta  kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken  'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir.  Ülkemizin temiz nükleer enerjiye ulaşma çabalarını dile dolayanların, çevre  duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır.
 
Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair  yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün  değildir. Burada asıl sorgulanması gereken, Türkiye'nin bu adımı neden 20-30 sene  evvel atmadığıdır. Dünyanın özellikle 60 yıldan fazla süredir kullandığı bu  imkana bizim bu kadar geç kavuşuyor olmamız ülkemiz adına büyük bir kayıptır.  Akkuyu'nun hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu eksikliğini giderecek hem de iklim  değişikliğiyle mücadelemize önemli bir katkı sağlamış olacağız."
 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade etmenin  yollarını aradıklarını belirten Erdoğan, bu alanda son 19 yılda ciddi mesafe  katedildiğini söyledi.
 
Türkiye'nin kendi akarsuları, rüzgarı, güneşi ve jeotermal  kaynaklarından elde edilen enerjinin payının yüzde 290 arttığına dikkati çeken  Erdoğan, "Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 52 bin 140 megavat değeri ile  toplam kurulu gücümüzün yüzde 53'lük kısmını oluşturuyor. Jeotermal enerjisi  kurulu gücü bakımından 2020 yılı verilerine göre Avrupa'da birinci, dünyada ise  dördüncü sıradayız." diye konuştu.
 
Türkiye'nin 2020 yılında toplam yenilenebilir kurulu gücünde dünyada  12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Nereden  nereye." ifadesini kullandı. Geçen yıl üretilen elektrik enerjisinin yüzde  57,4'ünün yerli, yüzde 42,5'inin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini  aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Özel sektörümüzün de yatırımlarıyla, yerli ve yenilenebilir enerji  kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını her geçen gün arttırıyoruz. Allah'ın  ülkemize bir lütfu olan akarsulardan, güneşten, rüzgardan en etkin şekilde  faydalanmanın gayreti içindeyiz. Bugün rüzgar türbinleri Türkiye'nin dört bir  yanını kuşatırken, rüzgardan elektrik üretiminde ardı ardına rekor kırıyoruz.  Artık vatandaşlarımızın binalarının çatılarına yerli üretim güneş panelleri  kurarak kendi enerjisini üretebildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak sermaye  düşmanlığı, anti-emperyalizm, yerli kaynaklarımızdan yararlanma çabalarını  engellemeyi çevrecilik zanneden marjinal örgütlerin burada da piyasaya  sürüldüğünü görüyoruz. Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevre  ile bir ilgisi olmadığı açıktır. Nasıl ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize  kastedenlere fırsat vermediysek, çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye  çalışanlara da meydanı boş bırakmayacağız. Türkiye düşmanlarına piyonluk  yapanlara rağmen, ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami düzeyde  kullanmaya devam edeceğiz."
 
Etrafı zengin petrol ve doğal gaz kaynakları ile çevrili bir ülke  olarak Türkiye'nin son yıllarda arama ve sondaj çalışmalarında bir paradigma  değişikliğine gittiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'de çok uzun yıllar boyunca  petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının genellikle kiralama usulüyle yapıldığını  anımsattı.
 
 
"Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfine imza attık"
Özellikle derin deniz sondajlarında Türkiye'nin tamamen dışa bağımlı  olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ciddi kaynak ayrılan, büyük meblağlar harcanan bu  çalışmalardan yakın tarihe kadar olumlu bir sonuç çıkmadığını söyledi.
 
Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle yürütülen bu faaliyetleri  milli imkanlarla sürdürmeye karar verdiklerini belirten Erdoğan, o dönemki Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez'in alınan bu  kararı titizlikle hayata geçirdiğini kaydetti.
 
Erdoğan, 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinin Türkiye'nin filosuna  dahil edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Sahip olduğumuz filoyla 2018 yılından bu yana 14 derin deniz kuyusu  açtık. Akdeniz ve Karadeniz'deki iki ve üç boyutlu sismik aramalarımızı ne  yaptık? 6-7 katına çıkarttık. Karalama kampanyalarına ve gizli-açık sabotajlara  rağmen, sabırla yürütülen bu çalışmalar neticesinde hamdolsun geçen sene  Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfine imza attık. Toplam 540 milyar  metreküplük bu keşifle Türkiye artık farklı bir lige yükselmiştir. Ülkemizi ve  hükümetimizi hedef alan çirkin saldırıların sebeplerinden birisi de kendi  kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlığımızdır. Tilki  yetişemediği üzüme ne dermiş? Koruk dermiş. Şimdi muhalefet, anası ile yavrusuyla  hepsi de ne diyor? Koruk. İsteseniz de istemeseniz de sondaj gemilerini de  artıracağız, sismik araştırmaları da artıracağız ve Karadeniz'de de Akdeniz'de de  nerede ne var ne yok bunları bulup çıkartacağız."
 
"Milletin sevincine gölge düşürmeye çalıştılar"
"Nasıl savunma sanayi alanında yapılan hamleler, Türkiye'yi pazar  olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerji konusunda attığımız adımlar da bazı  çevreleri rahatsız etmektedir." diyen Erdoğan, doğal gaz keşfinin ardından  medyada ve sosyal medyada yazılanları hatırlattı. Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Kanal kanal gezerek ne dediler? 'Keşfettiler ama çıkaramazlar.' diyen  gafillerden, 'gazın ekonomik fayda sağlamayacağını' iddia eden sözde  ekonomistlere kadar bir sürü saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu  paylaşmak yerine günlerce sükut orucu tutan siyasetçileri, parti genel  başkanlarını gördük. Türkiye'nin başarısını yabancılar dahi takdir ederken,  içimizdeki bu gafiller ağızlarını her açtıklarında keşfi önemsizleştirmek için  adeta seferber oldular. İçlerindeki nefreti ortaya seren hezeyanlarla milletin  sevincine gölge düşürmeye çalıştılar. Oysa ki bu keşfin ülkemiz için taşıdığı  anlam izahtan varestedir. Karadeniz'deki gazın devreye girmesi, Türkiye'yi  rahatlatacak, doğal gaz tedarikinde elini güçlendirecek, ekonomimizdeki çarpan  etkisi artacaktır. İnşallah gazı çıkardığımız anda biz, bu gazı kiminle  paylaşacağız? Tabii ki halkımızla paylaşacağız. Varsın anası, yavrusu düşünsün.  Biz, devlet olarak görevimizi yapacağız. Ayrıca ülkemizin derin denizlerde arama,  sondaj ve üretim kabiliyetleri üst bir noktaya ulaşacaktır. Bu gemilerimiz  oralarda da kiralama olarak görev yapacaktır."
 
 
"Karadeniz gazının kullanıma hazır hale getirilmesi için  çalışıyoruz"
Erdoğan, Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te kullanıma hazır hale  getirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi. "Çok daha güçlü,  bağımsızlığını daha da perçinlemiş bir ülke olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü  yılını kutlamayı arzu ediyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2002'den beri verdiğimiz zorlu ve kutlu mücadeleyi, aziz milletimizi  asırlık bir hayaline daha kavuşturarak inşallah taçlandırmak istiyoruz. Bu  süreçte hükümetimiz, resmi kurumlarımızla beraber özel sektörümüze de elbette  ağır sorumluluklar düşüyor. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi enerjide de tarihi  başarılara imza atmasının gerisinde özel sektörümüzün dinamizmi ve cesareti var.  Özel sektörümüz 200 milyar doların üzerinde sabit sermaye yatırımıyla hem  ülkemizin gücüne güç kattı hem de istihdam seferberliğimiz ve arz güvenliğimizde  öncü rol oynadı. Biz de özel sektörümüzü teşvik ederek, sıkıntılarını çözerek,  onlara gereken her türlü desteği verdik."
 
Koronavirüs salgını sürecinde yaşananların, son 19 yılda atılan bu  adımların ne kadar doğru, ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirten  Erdoğan, "Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur. Buradan hareketle Türkiye,  salgının yol açtığı zorlukları en hızlı atlatan ülkelerden biri olmuştur." dedi.
 
 
Ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerinin şehir hastanelerinden  rahatsızlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hale bak... Eğer bu şehir hastanelerimiz, hastanelerimiz olmamış  olsaydı biz bu koronavirüsle nasıl savaşacaktık, nasıl bu mücadeleyi verecektik?  Şimdi ise bu hastanelere gidenler memnuniyetlerini ifade etmekle kalmıyorlar,  şimdi yeni bir şey daha uydurdular. Ne diyorlar? 'Hastane var da doktor yok.'  Elinize dilinize dursun. Nerede doktor yok, hepsi de var. Dün 40 bin personel  daha ilave etme kararını Kabine Toplantımızda aldık ve açıkladık. Bundan sonra da  erken vakitli ve etkili tedbirler alarak proaktif bir anlayışla çalışmalarımızı  sürdüreceğiz."
 
 
Salgının olumsuz küresel etkileri sebebiyle vatandaşların sırtına  binen yükü hafifletirken iş dünyasına da destek olacak projeleri hayata  geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Dün Kabine Toplantımız sonrasında alınan kararları ve salgın  sürecinde enerji başlığında milletimize verdiğimiz desteklerin icmalini  paylaştık. Türkiye'ye ve millete dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket  çağrıcılarına prim vermeden yolumuza hep beraber kararlılıkla devam edeceğiz. Son  19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de özel sektörümüzle tam bir dayanışma  içerisinde hareket edeceğimize inanıyorum. Sizlerden, Türkiye'ye güvenmenizi,  Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yatırım yapmayı sürdürmenizi bekliyorum."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yeni hizmet  binası ile enerji santrallerinin hayırlı olmasını dileyerek bu eserlerin  Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
 
 
Programdan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile EPDK Başkanı Mustafa  Yılmaz'ın konuşmalarının yer aldığı programda, kısa tanıtım filmi izlendi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Adıyaman, Bingöl ve  Balıkesir'deki tesislerin açılışına canlı bağlantı ile katıldı.
 
 
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit  Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile iş  dünyasının temsilcileri de katıldı.

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