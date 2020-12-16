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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Bu ülkemize aleni bir saldırıdır

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 14:07 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, 'CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka yani bu CAATSA uygulanmamıştır. İlk defa ülkemize uygulanmıştır. Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin  yaptırım kararlarına ilişkin, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde  başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine  bağımlı hale getirmektir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2'nci Kesim Açılış  Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Otoyolun 152 kilometre uzunluğa sahip Acıkuyu-Alayhan arasındaki 2'nci  kesiminin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle Türkiye'ye  kazandırdıkları ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan  otoyolun 1'inci ve 3'üncü kesimlerini eylül ayı başında hizmete açtıklarını  hatırlattı.
 
 
"Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol"
Bugün de söz verdikleri gibi yıl bitmeden 2'nci kesimi trafiğe açarak  yolun tamamını devreye aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu otoyol  Avrupa-Ortadoğu-Asya transit koridorunun önemli bir parçasıdır. Marmara-İç  Anadolu-Akdeniz-Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje  sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı mümkün hale  gelmiştir." diye konuştu.
 
Eylül ayındaki açılışta da ifade ettiği gibi mevcut güzergahta 4 saati  bulan seyahat süresinin, mesafenin de kısalmasıyla neredeyse yarı zamanda  tamamlanabileceğini belirten Erdoğan, "Bu otoyolun ülkemize sağlayacağı vakit ve  yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.  Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması zaten en önemli  kazancımızdır. Bölgedeki önemli turizm merkezlerimize ulaşımın kolaylaşmasının  yapacağı katkıyı da bu hesaba ilave etmek gerekiyor. Otoyol etrafına dikilen  fidanlar ve yapılan çimlendirmeyle bu güzergahtaki bozkırı yeşile  dönüştürüyoruz." dedi.
 
Erdoğan, akıllı yol olarak tasarlanmış olmasının bu otoyolu  diğerlerinden farklı kılan önemli bir özellik olduğunu ifade ederek otoyolun  inşasında emeği geçenleri tebrik etti.
 
Dünyanın salgın felaketinin şaşkınlığını yaşadığı bir dönemde  kendilerinin hem sağlık alanında dev adımlar attıklarına hem de yatırımları hız  kesmeden sürdürdüklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'ye diğer alanlarla birlikte  ulaştırma yatırımlarında da çağ atlattıklarını söyledi. Manisa-Akhisar Çevre Yolu  ile Karakurt-Horasan yolunun açılışlarını geçen hafta gerçekleştirdiklerini  hatırlatan Erdoğan, cumartesi günü de Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmı olan 72  kilometrelik İzmit-Akyazı kesiminin açılışını yapacaklarını bildirdi.
 
Önlerinde uzunca bir açılış listesi bulunduğunu söyleyen Erdoğan, günü  geldikçe bu eserleri hizmete vermenin mutluluğunu milletle paylaşacaklarını  belirtti.
 
 
"İş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz"
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren, işleri azalan esnafa  gelecek 3 ay boyunca verecekleri 5 milyar liralık destek paketini Kabine  Toplantısının ardından kamuoyuna açıkladığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Kamu arazilerini kullanan turizmcilerimiz için de 1 milyar liraya  yakın bir erteleme getirdik. Çeşitli alanlarda uygulamaya koyduğumuz Katma Değer  Vergisi ve stopaj indirimlerinin sürelerini de uzattık. Kısa çalışma ödeneğinden  doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri zaten sürdürüyoruz.  Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri  ise asla ihmal etmiyoruz. Ülkemizin asıl gücünün bu alanlardaki başarıları  olduğunu unutmadan elimizde bulunan tüm kaynakları en verimli şekilde kullanarak  iş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz. Devletin asıl böyle  dönemlerde milletinin yanında olması gerektiği inancıyla her kesime yönelik  desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam  ettireceğiz. Bu süreçte sabrı, fedakarlığı ve gayretiyle hep yanımızda olan  milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."
 
 
"Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz"
"İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz birliğimiz,  beraberliğimiz, kardeşliğimizdir." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Her kim ki bunları hedef alarak bozgunculuk peşinde koşuyorsa emin  olunuz tek amacı ülkemizin bu tarihi sıçrayışına engel olmaktır. Türkiye'yi  istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları  maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır  uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de  aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Demokrasimizi ve ekonomimizi hep daha ileriye  taşıyarak, 2023 hedeflerimize adım adım ilerleyerek inşallah büyük ve güçlü  Türkiye'yi inşa görevini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Gök kubbede baki  kalanın bir hoş sada olduğu anlayışıyla geride hayırla anılmamızı sağlayacak  eserler ve hizmetler bırakmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."
 
"Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir"
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ve hedeflerine yaklaştıkça bunlarla  bağlantılı olarak istiklaline ve istikbaline, egemenlik haklarına sıkı sıkıya  sahip çıktıkça maruz kaldığı saldırıların çapının da arttığına dikkati çeken  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Ülkemizle meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı  yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda  gündemimizde Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri vardı, dün de bir süredir  gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları açıklandı. Çok net ifade  ediyorum, bakınız 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den  başka bu yaptırım yani bu CAATSA uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak  ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir?  Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır."
 
Kararın gerekçesinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi  alması olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Peki Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Çünkü Amerika çok uzun  zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin  vermiyor kaldı ki F-35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretiyor ve  Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra bu sistemleri almak için  istediğimiz şartların hiçbirini de karşılamayan Amerika biz ihtiyacımızı başka  bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Önümüze konan Türkiye'nin  S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için  paranın büyük bir kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece  bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde  başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine  bağımlı hale getirmektir.
 
Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. Biz  en başından beri muhataplarımızın karşısına 'S-400 konusunda endişeniz varsa  gelin teknik çalışma grubu kuralım, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözelim'  teklifiyle gittik fakat belli ki maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Şayet  S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer yollara başvurulacağı  anlaşılıyor."
 
"Peki şimdi ne olacak?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi  işimize bakacağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için  dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Savunma Sanayi Başkanlığımızın  projelerini hızlandıracağız, savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek  olacağız, tıpkı daha evvel yaptırım kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi  Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.  Kamu kurumlarımızla, vakıf şirketlerimizle, özel sektörümüzle yakın iş birliği  içinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.
 
"Kilitlenip kalmayı geride bıraktı"
Türkiye'nin böyle bir durumla ilk defa da karşılaşmadığını, 1974'te  Kıbrıs Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulduğunu anımsatan Erdoğan, işte  bu yaptırımın ardından bugünkü savunma sanayisinin temellerinin atıldığını  kaydetti.
 
"Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine  çıkacak bir savunma sanayi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız." diyen  Erdoğan, şunları ifade etti:
"Hükümetlerimiz döneminde savunma sanayine verdiğimiz önemin sebebi  tam da böyle durumlarda ülkemizin ayakta kalmasını sağlamaktır. Terörle  mücadelemizi, sınır ötesi harekatlarımızı, savunma sanayi ürünleri ihracatımızı,  yüksek teknolojiye dayalı her türlü araç ve gerecin tasarımını, yazılımını,  üretimini kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye artık bu tür  yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır. Elbette  sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı bize beraberinde çözümü için bir kapı da  aralayacaktır. Bir kez daha 'Bu şarkı burada bitmez' diyoruz, bir kez daha  'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bir kez daha 'Sen Türkiye'sin büyük düşün'  diyoruz."
 
Savunma sanayinden yeni müjdeler alındığını, ASELSAN ve Roketsan  tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi "Hisar-A  "nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını dile getiren Erdoğan,  TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta  yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağın uzak menzilde başarıyla vurulduğunu  aktardı.
 
"Yerli parçayı geliştirdik"
Erdoğan, normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya  ambargo uygulandığı için bu son testin birkaç ay geciktiğine dikkati çekerek  "Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik ve  işte kısa bir gecikmeyle neticeye ulaştık. Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla,  dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli milli ürünlerle  envantere almaya hazır hale getirdik." dedi.
 
"Hisar-A  Füzesi"nin seri üretiminin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan,  füzenin test atışının kısa videosunun gösterimini izledi.
 
Füzenin hedefi tam isabetle vuruşunu alkışlayan Erdoğan, "Bu güzel  hizmetten dolayı Savunma Sanayi Başkanlığımızı, ASELSAN'ı, Roketsan'ı, TÜBİTAK  SAGE'yi, projede emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum."  diye konuştu.
 
 
Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun ikinci kesiminin hayırlı olmasını  dileyerek geleceğin otoyolu olan bu projenin hayata geçirilmesinde emeği  geçenleri kutladı.
 
Vatandaşlara güvenli ve konforlu seyahatler dileyen Erdoğan, otoyolun  açılışında kullanılan makasların bugünün hatırası olarak saklanmasını istedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, otoyolun açılış  kurdelesini kesildi.
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan açılış Niğde-Ankara Otoyolu
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