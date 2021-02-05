Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve AB'ye sert tepki: Demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(Bahçeli ile görüşmesi) Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konuda görüş alış verişinde bulunduk.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil.
Olayların öğrencilerle ilgisi yok, işin başını muhalefet çekiyor. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var.
Melih Bey'le ilgili önüme 9 aday geldi. Bu adaylardan Melih Bey'in atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle ilişkileri olan, alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı televizyon kanalları çıkmış ikide bir istifa etmelidir, yürekleri yetse cumhurbaşkanı istifa etmeli de diyecekler.
Amerika veya Avrupa Birliği ne diyor: Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları kınıyoruz. Seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor. Ya Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Onu çözemiyorsun, sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu an böyle bir sorun yok.