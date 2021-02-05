Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve AB'ye sert tepki: Demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

Olayların öğrencilerle ilgisi yok, işin başını muhalefet çekiyor. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var.

Melih Bey'le ilgili önüme 9 aday geldi. Bu adaylardan Melih Bey'in atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle ilişkileri olan, alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı televizyon kanalları çıkmış ikide bir istifa etmelidir, yürekleri yetse cumhurbaşkanı istifa etmeli de diyecekler.