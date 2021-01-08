Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Kongresi'ndeki 4 saat işgal ile ilgili flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin olarak, "ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin olarak, "ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.

Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.

15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, Gezi olaylarında biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık, net ortadayken ABD'nin tutumu çok farklıydı. O zaman işin başında Demokratlar vardı, Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Yüz karası olduğunu görüyoruz.

20 Ocak itibariyle Biden'a devir teslim yapılacaktır, bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD huzuru sükuna kavuşur. Böyle bir salgın döneminde hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım.

Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.

Boğaziçi Üniversitesi konusunda öğrencilerle konuşacak bir şey yok çünkü öğrenciler bu işin içinde değil. İçinde olanlar teröristler. YÖK bize 9 isim önerdi ve biz de yasalara uygun şekilde Melih Bey'i seçtik. Orada da başarılı olacağına inanıyorum

(Kovid-19 aşısı) Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak.