Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Kongresi'ndeki 4 saat işgal ile ilgili flaş sözler
08 Ocak 2021 Cuma - 13:53 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin olarak, "ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin olarak, "ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.
Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.
15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, Gezi olaylarında biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık, net ortadayken ABD'nin tutumu çok farklıydı. O zaman işin başında Demokratlar vardı, Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Yüz karası olduğunu görüyoruz.
20 Ocak itibariyle Biden'a devir teslim yapılacaktır, bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD huzuru sükuna kavuşur. Böyle bir salgın döneminde hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım.
Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.
Boğaziçi Üniversitesi konusunda öğrencilerle konuşacak bir şey yok çünkü öğrenciler bu işin içinde değil. İçinde olanlar teröristler. YÖK bize 9 isim önerdi ve biz de yasalara uygun şekilde Melih Bey'i seçtik. Orada da başarılı olacağına inanıyorum
(Kovid-19 aşısı) Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak.
Aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık
Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar belirlenmek suretiyle bütün bu aşılar gerçekleşecek. Hassasiyetleri tümüyle göz önünde bulundurarak bu adımları atıyoruz. Alehte kampanya yapan bazı çevrelere inanıyorum ki milletim pirim vermeyecek. Bilim insanlarımıza saygı duymak, inanmak, güvenmek zorundayız.
Bütün bu tedbirleri alacağız, aldıktan sonra da neticesine katlanacağız. Bu kovid vakası öyle sıradan bir konu değil. Adeta asrın vebası. Bizim bir devlet başkanı, iktidar olarak tedbirleri almak durumundayız. Yarın "Şunu neden yapmadık" dememeliyiz. O nedenle bütün dünyada alınan tedbirleri biz de alıyoruz. Yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bunun bilinciyle adımları atıyoruz. Bu savaşı vermeye devam edeceğiz.
Sayın Bahçeli ile ülkemizin birliği beraberliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve edecek.
Sayın Oğuzhan Asiltürk ile de tabi bizim büyüğümüzdür. Hem nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde artık bu bir seçim ittifakı mı olur? Geleceğe yönelik bir terörle mücadelede örneğin bizim yanımızda olunması lazım. Bu noktada milletimiz için verdiğimiz mücadelede bizim yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bu açıdan bu görüşmeleri yapmayı bundan sonra da planlıyorum.