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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de net mesaj: Terör örgütlerine kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 22:26 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 23:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İster  DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir  gencimiz, tek bir evladımız yoktur." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi'nde TÜRKEN Vakfı  Heyetini kabul etti.
 
Buradaki konuşmasına vakıf yöneticileri ve gençleri selamlayarak  başlayan Erdoğan, kabulü, açılışı yapılan Türkevi'nde gerçekleştirmenin  memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.
 
Erdoğan, gençlerle son olarak geleneksel gala yemeği vesilesiyle iki  yıl önce bir araya geldiklerini, salgın dolayısıyla geçen seneki ziyaretlerini  tehir etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.
 
Türkiye'nin tecrübeli bir diplomatı, aynı zamanda AK Parti'de siyaset  yapmış, bakanlık görevinde bulunmuş Volkan Bozkır'ın Genel Kurul Başkanlığı  döneminde ABD'de bulunmayı arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, küresel  koronavirüs salgını dolayısıyla alınan kısıtlayıcı tedbirlerin buna müsaade  etmediğini belirtti.
 
 
Erdoğan, iki yıllık aranın ardından yine ABD'de bulunduklarını  anımsatarak bu süre zarfında vakıfları, dernekleri ve gençlere sahip çıkan  gönüllü teşekkülleri ihmal etmediklerini ifade etti.
 
Video konferans vasıtasıyla vakıf veya derneklerin düzenledikleri  programlara iştirak ettiklerini ve yürütülen faaliyetler hakkında düzenli bilgi  aldıklarını vurgulayan Erdoğan, yaşanılan sıkıntıları ve karşılaşılan sorunları  çözmenin çabası içerisinde olduklarına değindi.
 
Gençlerin Amerika'daki çatısı ve yuvası olarak gördükleri TÜRKEN'in  çalışmalarını da aynı şekilde yakından izlediklerini dile getiren Erdoğan,  "Salgın sürecinde Amerika'daki Müslüman öğrenci kardeşlerimize yönelik özellikle  desteklerinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Çabalarınızdan ve fedakarlıklarınızdan  ötürü sizleri tebrik ediyorum." diye konuştu.
 
 
Eğitim hayatı salgın nedeniyle kesintiye uğrasa da öğrencilerin  barınma ve burs desteği gibi ihtiyaçlarında değişiklik olmadığını söyleyen  Erdoğan, "Sağladığınız imkanlar sayesinde onlarca kardeşimizin kaygılarını  giderdiniz. Türkiye'nin 2014 yılından bugüne 5 farklı eyaletteki 8 merkezde 500'ü  aşkın öğrenciye hizmet sunması gerçekten takdire şayandır." dedi.
 
Sürecini yakından takip ettiği New York'taki yurdun da bir an evvel  tamamlanarak Türk ve yabancı öğrencilere hizmet vermeye başlayacağına inandığını  ifade eden Erdoğan, "Temennim o ki inşallah oradaki konferans salonu bu kadar dik  olmaz. Biraz daha yatay olmasında fayda var." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler; insan ömrünün en kıymetli  hazinesi hayat mevsimlerinin bahar yılları olan gençlik aynı zamanda bireyin  şahsiyet ve karakterinin teşekkül ettiği en kritik dönemdir. Gençlerine sırtını  dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir  milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir  ihmalin ülkemize, milletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır." dedi.
 
 
Hükümetleri döneminde gençlerle ilgili yürüttükleri çalışmalara bu  hassasiyetle yaklaştıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Gençlerimizin kendilerini en  güzel en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.  Devletimizin kurumlarının verdiği burs ve desteklerden, vakıflarımızın teşvik  edilmesine kadar her türlü imkanı kendilerine sunduk. TÜRKEN Vakfımız da  yürüttüğü faaliyetlerle hem kendi gençlerimize hem de ülkemizin ve Türk-Amerikan  toplumunun geleceğine yatırım yapıyor. Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek  faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düşmanlığıyla mücadelemize de önemli  katkılar sağlıyor. Gençlik Köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik  ön yargıların kırılmasına sizler yardımcı oluyorsunuz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
 
"Mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine  fırsat vermeyeceğiz"
Bu programın gelecek yıllarda katılımcı sayısının daha da artırılarak  sürdürülmesini temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle  sürdürdü:
"İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine  kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek  bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir  gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir çalışıyorsa  biz beş çalışacağız, onlar bir faaliyet yapıyorsa, biz on faaliyet yapacağız.  Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya  gayret göstereceğiz ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını  ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. Her kesimden gençlerimize sahip  çıkma konusunda TÜRKEN Vakfına gönül veren, bu çatı altında çaba gösteren siz  kardeşlerime ben güveniyorum."
 
 
"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her fırsatta gençlere şu hususları  hatırlatıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:
"Sizler asla sıradan bir ülkenin, sıradan bir milletin evlatları  değilsiniz, hepiniz de tarihiyle, birikimiyle, vicdanıyla, değerleriyle, mağdur  ve mazlumlara sahip çıkmasıyla maruf, necip bir milletin evlatlarısınız. Atanız  Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Sinan'dır, Barbaros'tur, Hayme  Ana'dır, Nene Hatun'dur. Siz Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde daha nice büyük  mücadelelerde destan yazan kahramanların mirasçılarısınız. Bugün de vatanı,  bayrağı, ezanı ve istikbali söz konusu olduğunda ölümü öldüren cesur bir milletin  çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak  silahları susturarak tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi vermiştir.
 
Başınızı asla yere eğmeyin, özgüveninizi asla kaybetmeyin, ümidinizi  hiçbir zaman yitirmeyin, karamsarlığa kesinlikle kapılmayın. Her biriniz bizim ve  ailenizin istikbalisiniz, sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Bilimde,  sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler  imza atacaksınız. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere  gelecek, ülkemize aşkla, şevkle, sevda ile hizmet edeceksiniz. Sizlerden sadece  eğitiminize, hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için  hayal kurmaya devam etmenizi özellikle istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız  olsun diyorum. Eğitiminizde ve diğer çalışmalarınızda sizlere Mevla'dan  muvaffakiyetler niyaz ediyorum."
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Terör örgütleri
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