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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Yeni tedbirler gelecek mi?

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 13:42 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vaka artışlarının delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladığı hatırlatılarak, bu kapsamda ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, çok farklı yeni tedbirlerin kendi ilgi alanından öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör  örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine  beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken  mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri  veriyor. " dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde cuma  namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları  söyledi:
"Amerika ile ilgili münasebetler konusunda sorulan bir soru üzerine,  şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen  neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira  iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer  beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar  Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda  maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO  ülkesi olarak bu olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef  Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve  onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü  miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür  yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız  gereklidir."
 
 
"Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Çarşamba günü Sayın Putin ile  yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür  mesajlar vereceksiniz Rusya'da?" sorusu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'den beklentilerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde  adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha  doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar  bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü  gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran  var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek,  bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları  görüşeceğiz.
 
Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri  taşımanın gayreti içindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret  hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek,  bunu da kendimiz için gerekli koyuyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı  olması lazım. "
 
 
"Taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz"
Kovid-19 vaka artışlarının delta varyantına bağlı olarak okulların  açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladığı hatırlatılarak, bu  kapsamda ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan,  çok farklı yeni tedbirlerin kendi ilgi alanından öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı  olduğunu söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ben Bakanıma, Bilim Kurulu'nda konuyu çok farklı bir yere taşımanız  lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse ortaöğretim ve  üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı olmaması lazım. Ama dün  Bakanımla da yaptığım görüşmede 'Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz  veremeyiz.' diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim  Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda,  sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza  devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte  vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz  olacak."

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