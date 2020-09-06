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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
06 Eylül 2020 Pazar - 19:56 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
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