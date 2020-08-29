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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 20:42 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 21:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır." ifadesini kullandı.


Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda,  milletçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeşleriyle Büyük  Zafer'in 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını vurguladı.
 
Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların 30 Ağustos  Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde  başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile  kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli  ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer,  tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih  sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır."
 
"Sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin  bugün de devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce  vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir.  Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere  taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa  çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere  olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle  Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için  hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos zafer bayramı
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