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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 3:46 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 3:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 ağustos deprem paylaşım mesaj
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