Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar

Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz 'de daima sabırlı davrandık. Müzakere masasından asla kaçmıyoruz. AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Konferans önerimiz sorunu diyalog ile çözme irademizin tezahürüdür.

Karadeniz'deki doğal gaz rezervi irademizi daha da kuvvetlendirmiştir. Yakında Doğu Akdeniz'den de inşallah müjdeli haber alacağız.Türkiye sadece kendi çıkarlarını korumak için değil, dost ve kardeş ülkelerinin çıkarlarını korumak için de güçlü olmak zorundadır.

Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalamazdık ve sessiz kalmadık. Biz şu anda Afganistan'dayız, Azerbaycan'dayız. Onlar bizim kardeşlerimiz, soydaşlarımız. Ermenistan 'ın 28 yıllık zulmü karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi topraklarında değil, merkeze gelmek zorunda kaldılar.

28 yıl süren bu acımasız işgale Minsk Üçlüsü çözüm üretmedi. Hep oyalamaca. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şimdi kendi göbeklerini kesti. Aliyev kardeşimizin yaptığı açıklamaları ekranda dinledik. Niye, iki devlet, tek millet olmanın aşkı budur da ondan. Dün Şuşa'nın kurtarılması ile birlikte umudumuz ve sevincimiz de artmıştır.

Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. İnmeyecektir. İnşallah kısa sürede işgal altındaki Kelpeçer ve Laçin olmak üzere buralar da sahiplerine teslim edilecektir.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.