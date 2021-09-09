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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100 milyon doz' paylaşımı

09 Eylül 2021 Perşembe - 15:22 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 15:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı 100 milyon doz
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