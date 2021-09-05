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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabı yarın çıkıyor

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 16:36 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı okuyucu ile buluşuyor. Kitapta Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seren Erdoğan; adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarını kaleme aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müstakil  olarak kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, yarın okuyucu ile  buluşacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında,  Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir  şekilde anlatıyor.
 
Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam  karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik,  etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği  kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform  ihtiyacının altını çiziyor.
 
Temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir  Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model  önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, kitabında şu mesajları veriyor:
 
"Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum  değildir."
 
"Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında  adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük  bir atalet içinde bulunuyor."
 
"Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi,  vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor."
 
"Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis  edilene kadar ‘Dünya beşten büyüktür’ demeye devam edeceğiz."
 
"Geçmişin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kurumlarla günümüzün  sorunları çözülemez. Hatta bu kurumların yeni sorunlar ürettiği de aşikardır."
 
"Bizim anlayışımıza göre, dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve  mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. Daha adil bir dünya için de umut ve güven  veren bir küresel düzene ihtiyaç vardır."
 
Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca,  Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen  tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.

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