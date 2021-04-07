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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 22:16 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 22:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Zirve  Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem  Başkanlığının, Bangladeş'edevredileceği belirtildi.
 
"Dönüştürücü Bir Dünya İçin İşbirliği: Gençliğin ve Teknolojinin  Gücünden Faydalanmak" temasıyla icra edilecek zirveye, üye ülkelerin devlet ve  hükümet başkanlarının yanı sıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma  Bankası Başkanının da katılacağı bildirildi.
 
Zirvede, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği  konularının ele alınacağı, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında  görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.
 
Toplantıda, koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra, teşkilat  bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme  kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol  haritasının çizilmesinin amaçlandığı belirtildi.
 
Zirve sonunda Dakka Bildirisi ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı  iki belgenin de kabul edilmesi öngörülüyor.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi
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