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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8'in 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 19:51 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 19:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 23'üncü Kuruluş Yıldönümü) D-8, savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın, üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin hakim olmasını şiar edinmiştir." ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan,  Türkiye'nin  Dönem Başkanlığını yürüttüğü Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nı 23'üncü  kuruluş yıl dönümü kutladı.
 
Türkiye'nin, D-8'in kuruluşuna öncülük ettiğini anımsatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"D-8, savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart  yerine adalet ve kalkınmanın, üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine  paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin  hakim olmasını şiar edinmiştir. D-8 salt çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler  topluluğu değil, bunun çok daha ötesinde adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya  talebinin mücessem halidir."
 
Kuruluşunun üzerinden geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen  gelişmelerin, özellikle Kovid-19 sürecinde şahit olunan acı manzaraların, D-8'in  hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şu  değerlendirmede bulundu:
 
"Bu süreç, savunduğumuz ilkelere olan ihtiyacın yanı sıra D-8 üyesi  ülkelerin sahip olduğu muazzam potansiyeli de ortaya koymuştur. Başta savunma  sanayii ve sağlık olmak üzere teknolojiden turizme, iyi tarım uygulamalarından  temiz enerjiye, ulaştırmadan çevreye, eğitime kadar çok geniş bir yelpazede ciddi  iş birliği imkanlarımız vardır. Ülkelerimiz arasında akdedilmiş anlaşmaların  layıkıyla hayata geçirilmesi, şu an 110 milyar dolar düzeyinde seyreden ticaret  hacmimizin 500 milyar dolar seviyesine çıkartılmasında bizlere yardımcı  olacaktır."
 
"Bu anlayışla Dönem Başkanlığımız süresince D-8'i daha etkin,  verimli ve proje odaklı bir örgüt haline getirebilmek için yoğun çaba sarf  ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, 'İstanbul Bildirisi' ve 'İstanbul Eylem  Planı' ışığında, örgütün gelecek 10 yılına yön verecek '2020-2030 Yol Haritası'  ile 'Dakka Deklarasyonu'na yönelik çalışmaların karalılıkla devam ettirileceğine  işaret etti.
 
Erdoğan, "Bu düşüncelerle D-8'in kuruluşuna liderlik eden Merhum  Başbakan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'ı rahmetle yad ediyor, 23 sene içinde D-8'e  hizmet etmiş, teşkilatın büyümesi, güçlenmesi için gayret göstermiş tüm  dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. D-8'in işlerini büyük özveriyle yürüten  Sekretaryamızı tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbim'den başarılar diliyorum."  temennilerinde bulundu.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8
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