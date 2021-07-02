Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

3 gün içerisinde bu teşkilatımızı başta Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan bey olmak üzere il teşkilatımızla bir araya gelerek belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular ve süratle gerek Arifiye organizasyonunu, gerek toplu açılışları gerekse şu anda yapmakta olduğumuz teşkilat toplantımızı gerçekleştirdiler. Bu teşkilat Sakarya 'da çok şeyleri başarılı kılacaktır.

Biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyonu bulan eğitim , spora, ulaşımdan sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'ya sunduk. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Teşkilat varsa zafer vardır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette, başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bugün elini vicdanına koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye ile farkı görüyor ve kabul ediyor. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken bir yandan çok büyük yol projelerini devreye alıyoruz.

Bir yandan maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken üretimde rekorlar kırıyoruz. Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık. 2021 senesini dış ticarette rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz.