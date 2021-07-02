Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
3 gün içerisinde bu teşkilatımızı başta Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan bey olmak üzere il teşkilatımızla bir araya gelerek belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular ve süratle gerek Arifiye organizasyonunu, gerek toplu açılışları gerekse şu anda yapmakta olduğumuz teşkilat toplantımızı gerçekleştirdiler. Bu teşkilat Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır.
Biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyonu bulan eğitim, spora, ulaşımdan sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'ya sunduk. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Teşkilat varsa zafer vardır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette, başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bugün elini vicdanına koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye ile farkı görüyor ve kabul ediyor. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken bir yandan çok büyük yol projelerini devreye alıyoruz.
Bir yandan maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken üretimde rekorlar kırıyoruz. Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık. 2021 senesini dış ticarette rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz.
Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.
Türkiye salgını en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Sağlık hizmetlerinden tedarik zincirine sosyal destek programlarına hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. İngiltere 100 150 sterlin ile aşı yapıyor biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.