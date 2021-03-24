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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı gönül mutabakatıdır

24 Mart 2021 Çarşamba - 15:59 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. Yeniden genel başkan seçildiği için teşekkür eden Erdoğan, 2023'ün Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 
 
Şahsımı yeniden genel başkanlığına layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum.
 
2023 Cumhur İttifakı'nın yeni zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır. Bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına gelecek hiçbir yanı yoktur. 
 
Kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği olmak için; bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız. 
 
Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sağlığa her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şahlandırdık. 

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