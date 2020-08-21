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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki  konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.
 
Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti  İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde  bulunan vatandaşları selamladı. Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan,  tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı.
 
Erdoğan'ın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın  açıklaması yapması bekleniyor.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı
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