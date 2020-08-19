Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü nasıl bir müjde açıklayacak?

CNN Türk canlı yayınında Başak Şengül’ün konukları Abdulkadir Selvi ve Murat Gezici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi’nin değerlendirmeleri şu şekilde;

"Şunu görmek gerekiyor, özellikle yeni dünya düzeni özellikle pandemi sonrası diye ifade edilen yeni süreçte Doğu Akdeniz üzerinde büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor. Öncede Suriye ’de taşeron örgütler kullanılıyordu ama Akdeniz’de bazı ülkeler üzerinden bu güç savaşı Türkiye’ye karşı verilmek isteniyor. Yunanistan ’ın pozisyonunu işte böyle konumlandırmak gerekiyor.

Türkiye Doğu Akdeniz’de bir meydan okuma ile karşı karşıya bırakılmak isteniyor, Türkiye bu duruma da bir meydan okuma ile karşılık veriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın korsanlar olarak ifade ettiği noktanın tekrar altını çizmek istiyorum bugünkü konuşması ile Doğu Akdeniz’deki güç savaşında Erdoğan yeni bir meydan okuma ile meydana çıktı diye okumak doğru olabilir."

Murat Gezici’nin değerlendirmeleri şu şekilde;

"Doğu Akdeniz’de gerilim çok yüksek, dağılan Suriye ile Beyrut arasında Hristiyan bir devlet oluşturma çabası var. Kuzey Kıbrıs ’ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, 50-60 gün sonra. Buradaki bir değişimle birlikte belki de bölge Kapalı Maraş bölgesini açabilecek ve bölge belki de Singapur gibi bir bölge olabilecek. Yaklaşık 1974’ten bu yana Kuzey Kıbrıs esasında unutulmuş bir yerdi fakat iktidarın çabaları ile Kuzey Kıbrıs’ta çok ciddi yatırımlar söz konusu oldu. Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası arenada tanınan bir ülke olması çok önemli bir gelişme olacaktır. Cuma günü açıklanacak müjde bununla ilgili de olabilir. Doların ciddi manada düşmesi ve borsanın ciddi anlamda yükselmesi ihtimali doğacaktır."

Bakan Albayrak'da konuya ilişkin olarak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.