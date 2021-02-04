Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çok önemli müjde' diyerek duyurdu! Üniversitelerle ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan projeye ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılı açılışında müjdesini verdiğim Anadolu projesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen yöneticilerimize, hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üniversite sayımız 76'dan 207'ye öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine ulaştı. Bu sayı ile üniversiteye erişimde ülkemiz Avrupa 'da birinci sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrenci oranımız yüzde 49'a çıktı.

Bütçemizden ayırdığımız yükseköğretim bütçemiz ciddi şekilde artmıştır. 2.5 milyardan, bu yıl 36 milyar liraya çıktı. Öğretim elemanı sayısı da 70 binden, 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı AB'deki yüzde 40 ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerindedir. Sadece sayısal değişimler yaşanmakla kalmadı, kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin akreditasyon süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu.

Yükseköğretimdeki temel amacımız kaliteli faaliyetler ve bilimsel alanların desteklenmesidir. AR-GE ve inovasyona teşvik eden bir iklimin oluşması, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın olmasını amaçlıyoruz.

Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala eski Türkiye alışkanlıkları ile toplumdan ve devletten kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

Salgın dönemindeki uzaktan eğitim sayesinde yüksek öğrenim faaliyetleri en başta planlandığı gibi kesintisiz devam etti.

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar. Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel sebeplerden şehrinin dışına çıkamayan gençlerimizi eğitime kazandırdık. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü.

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci, geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10'a girme başarısını gösterdi. YÖK Anadolu projesi gibi yeni atılım ve projeleri önemli görüyoruz.