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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:09 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik  saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
 
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere  işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası  toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda  girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her  alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak  süreceğine inandığını ifade etti.
 
Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı  tebriğinde bulundu.
 

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