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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

AA  |  30 Temmuz 2021 Cuma - 14:57 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 14:57

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. 
 
 

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Recep Tayyip Erdoğan Abdülmecid Tebbun Cezayir
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