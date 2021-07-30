Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
AA | 30 Temmuz 2021 Cuma - 14:57 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 14:57
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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