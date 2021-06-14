Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'in vefatının 34'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajında "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı
DHA | 14 Haziran 2021 Pazartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 11:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 34'üncü yıl dönümünde andı.
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