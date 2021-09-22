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Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS televizyonuna mülakat verdi: ABD sorumlulukları yerine getirmedi

NEW YORK (AA)  |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:54 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.


Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta  Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.
 
Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde,  Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan  mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi.  Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin  hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha  fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce  bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

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