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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında uyardı: İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır

AA |  25 Mayıs 2021 Salı - 14:27 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu.
Erdoğan, "İslamofobi islam korkusu düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Batı başta olmak İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı başta olmak  üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi  gibi hızla yayılmaktadır." dedi. 
 
Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "1. Uluslararası Medya ve  İslamofobi Sempozyumu"ndaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak  başladı.
 
Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun insanlık, İslam alemi,  Türkiye ve kurumları için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, görüşleri,  değerlendirmeleri ve tartışmaları ile sempozyuma katkı verecek olan herkese  teşekkürlerini sundu.
 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle RTÜK,  Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA tarafından  düzenlenen bu toplantının icrasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan,  "Sözlerime, karşımızdaki meselenin İslamofobi yani 'İslam korkusu' değil, düpedüz  İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Evet, Batı başta olmak  üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi  gibi hızla yayılmaktadır." dedi.
 
Tarih boyunca farklı dinlere mensup insanlar arasında rekabet,  gerginlik, hatta çok kanlı çatışmaların olduğunu belirten Erdoğan, Anadolu'yu ve  Kudüs'ü ele geçirme hülyası ile gerçekleştirilen ve uzunca bir süre devam eden  Haçlı Seferleri'nin yol açtığı yıkımların dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini  hatırlattı.
 
 
"Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayanan fetihleri sırasında bu  çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir  müessif hadiseye rastlanamaz." diyen Erdoğan, buna mukabil Batı'nın, Türklerin  şahsında somutlaştırdığı doğulu toplumlara karşı kibrini ve kinini "oryantalizm"  kavramı adı altında daima koruduğunu söyledi.
 
Bunun son örneklerinden birinin de Avusturya Başbakanlık binasına  terörist İsrail'in bayrağının çekilmesi olduğunu belirten Erdoğan, bunun nerelere  vardığını çok rahat anlamanın mümkün olduğunu söyledi.
 
 
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen geniş siyasi ve  kültürel değişim hareketleri, Batı'nın bu bölgedeki farklılıkları kendi formatı  içinde eriterek yeniden kurgulama gayretinden ibarettir. Çevremize baktığımızda  yer yer kısmi başarılarına rastlayabileceğimiz bu yaklaşım, içerdiği dini ve  etnik ırkçılık sebebiyle geniş bir taban tutmakta muvaffak olamamıştır. Bu  başarısızlık, İslam dünyasında bitip tükenmek bilmeyen dış müdahaleler, iç  çatışmalar, derin ve kanlı hadiseler şeklinde kendini göstermiştir. Yakın tarihte  İslam düşmanlığının yol açtığı acıların, Bosna'daki katliamların, Arakan'daki  kıyımlara halen Türkistan'dan Filistin'e pek çok yerde yaşanan trajedilere kadar  sayısız örneği vardır."
 
 
"Oyalayarak geçiştirmeye çalışıyor"
Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgasının çok daha sinsi ve örtülü  yöntemlerle yürütüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Amerikan yönetiminin 11 Eylül  saldırıları ardından başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok  toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen  bir işlev görmüştür." dedi.
 
Erdoğan, bugün Avrupa'da Fransa'nın başını çektiği bazı ülkelerin,  İslam'ı kendi meşreplerine göre şekillendirmek için yoğun çaba içinde olduğunu  ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sanayi Devrimi'nin ardından kendi halkları ile birlikte  sömürgeleştirdikleri pek çok coğrafyanın doğal kaynağı, alın teri ve kanı  üzerinde güçlü bir güvenlik ve refah düzeni kuranlar, 21. yüzyıla ciddi  endişelerle girdiler. Azalan nüfus artışı hızları sebebiyle demografik  tehditlerle de karşı karşıya olan Batı ülkeleri, değişen küresel güç dengelerinin  yol açtığı belirsizlikleri, kendi kamuoylarını faşist söylemlerle oyalayarak  geçiştirmeye çalışıyor. Marjinal kabul edilen kimi ırkçı akımların artık  siyasetin merkezine yerleşmeleri, Batı'nın içine düştüğü bataklıktan kurtulmak  yerine, derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir. Uzunca bir süre dini  özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini dünyada seçkin bir konuma oturtanlar,  bugün Müslümanlara ait her türlü sembolü yasaklama yarışına girmiştir. Kutsal  kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselama, Müslüman  kadınların ve erkeklerin kıyafetleri başta olmak üzere dini tercihlerini ifade  eden sembollere yönelik saldırılar, bizzat devletler tarafından himaye edilmekte,  dolayısıyla desteklenmektedir."
 
 
"İstatistikler vahim boyutları gösteriyor"
İstatistiklerin sorunun ulaştığı vahim boyutları açıkça gösterdiğini  belirten Erdoğan, Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırıların son 5 yıl içinde  yüzde 250, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranının ise yüzde 700  arttığına dikkati çekti.
 
Erdoğan, son 5 yıl içinde en büyük 5 Avrupa Birliği ülkesinde sivil  toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesinin  bildirildiğini aktardı.
 
Avrupa'da mukim Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların oranında  da geçen yıla göre yüzde 54 artış olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Bir süre öncesine kadar sadece göz yumulan, sessiz kalınan, polisiye  hadiseler seviyesinde tutularak dikkatlerden kaçırılan İslam düşmanlığı, bütün bu  faaliyetleri, artık anayasalara ve kanunlara derç edilmeye başlanmıştır. Ülkeyi  yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partilerle polis teşkilatları başta olmak  üzere tüm vatandaşların güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu otoriteleri adeta bir  İslam düşmanlığı yarışına girişmiştir. Siyasetin ve kamu kurumlarının bu  yönelimleri, Batı ülkelerinde yaşayan demokrat insanlar arasında da İslam'a ve  Müslümanlara karşı temelsiz bir ön yargının gelişmesine yol açmaktadır. Halbuki  özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde, refahın da uzun süre varlığını  sürdüremeyeceği gerçeğine sırtını dönenler, aslında İslam'a değil, kendi  geleceklerine düşmanlık etmektedir."
 
 
"Zihniyet aynı olunca..."
"Şu gerçeğin akıl ve vicdan sahibi herkes tarafından kabul edileceğine  inanıyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarih boyunca, İspanya'dan Almanya'ya kadar Yahudi düşmanlığı  ayıbının mahcubiyetiyle dini ve etnik özgürlük pergelini olabildiğince açan Batı  ülkeleri, şimdi aksi istikamette hızla yol almaktadır. İkinci Dünya Savaşı  sırasında bütün bu yaşanan Yahudi soykırımını kendilerince özel bir paranteze  alanlar, bu defa hedef tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir. Zihniyet aynı  olunca sonuçların farklı çıkması mümkün değildir."
 

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