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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında son durumu duyurdu

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 16:33 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 18:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları Kongrelerinde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Bugün bu salonlarda, vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerin  emrine verenlerle değil, kendi medeniyetlerinin, kendi milletlerinin, kendi  devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan  Kongrelerine Rize'den canlı bağlantıyla katıldı.
 
Ülkenin dört bir yanındaki büyükşehirlerden canlı bağlantıyla birlikte  oldukları gençleri Rize'den en kalbi duygularla selamlayan Erdoğan, teşkilatlarda  görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarına sevgilerini iletti.
 
AK Parti İl Gençlik Kolları Kongrelerinin şehirlere, partiye, ülkeye  hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, sınırlar içinde ve dışında devletin bekası,  milletin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerine, askerlere şükranlarını  sundu.
 
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şairin, 'Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.' diye ifade  ettiği hali bu ülke her gün yaşıyor. Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör  yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan  rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.  Şehitlerimizin fedakarlıklarına ve emanetlerine sahip çıkacak bir gençliğe sahip  olduğumuza inanıyorum. Nitekim bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibarıyla  33 teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim, özellikle bu terör eyleminde bu  mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun."
 
"Fatih'in emanetini üstlenmeye talip gençler"
Erdoğan, bugün sadece partinin gençlik kollarının il kongrelerini  yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda geleceklerini emanet edecekleri kadroları  da belirlediklerini belirtti.
 
Bugün büyük ve güçlü Türkiye'yi hem birlikte inşa edecekleri hem de  emanet edecekleri imanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli  kadrolarla birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan,  şöyle dedi:
"Bugün burada, 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak  temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetini  üstlenmeye talip gençler görüyorum. Bugün burada, daha 15-16 yaşlarındayken  Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün,  ülkesinin namusunu savunurken darbecilerin kurşunlarıyla şehit edilen Abdullah  Tayyip Olçok'un, teröristlerce kalleşçe şehit edilen Eren Bülbül'ün azmine sahip  gençler görüyorum. Kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerinde  bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için evlerinde, okullarında,  kütüphanelerde, atölyelerde eğitime, öğretime odaklanan, kendileri ve ülkeleri  için büyük hayaller kuran gençler görüyorum. Bugün bu salonlarda, vakitlerini ve  enerjilerini sapkın ideolojilerin emrine verenlerle değil, kendi  medeniyetlerinin, kendi milletlerinin, kendi devletlerinin hizmetinde olanlarla  omuz omuza yürüyen gençler görüyorum."
 
Erdoğan, salonlarda, ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek,  birikimi ve kabiliyetiyle akranları arasında tebarüz etmek, geleceğin  siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları,  sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler gördüğünü vurguladı.
 
"Ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için Allah'a hamdediyorum"
Kongre salonlarında geçen günlerde ilan ettikleri Milli Uzay  Programı'nı hayata geçirecek, ülkesinde ve dünyada olduğu gibi uzayda da Türk  bayrağını gururla dalgalandıracak vatanperver gençler gördüğünü belirten Erdoğan,  şunları söyledi:
"Bugün burada, hayatını, peygamber efendimizin 'Allah'ım faydası  olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul  olunmayan duadan sana sığınırım.' hadisine uygun şekilde tanzim eden gençler  görüyorum.  Evet, bugün burada, atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, 2053'e  gözünü diken bir gençlik görüyorum. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir'  şuurunda bir gençlik, yeni bir devrenin önünde dimdik bekleyen bir gençlik.  Meydana çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Kökü ezelde ve dalı ebedde bir  davanın aşkına, idrakine sahip bir gençlik. Milletine, ümmetine ve tüm insanlığa  numunelik teşkil edecek bir gençlik. 'Kim var?' diye seslenilince, sağına ve  soluna bakınmadan, 'ben varım' cevabını veren bir gençlik. Canların canı uğrunda  can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara bir gençlik. Aynı nispette  strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak  kılı fark edecek gözü keskinlikte bir gençlik. Her türlü zehirli tesirden nefsini  koruyabilecek, destan yazabilecek bir gençlik. Hep daha iyisine, daha güzeline  ulaşmak için çalışan bir gençlik. Rabbinden ve resulünden başka dayanak aramayan  bir gençlik. İşte bu gençliği karşımda görüyorum."
 
"Gençlerden beklentim, Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını  gediğine koymanızdır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar, artık  ne yandan esersen es. Evet. Bugün burada surda açtığı gedikten, rüzgarın yönüne  aldırmadan akın akın ülkemiz sınırlarını aşıp bölgemize, dünyaya yönelen bir  gençlik görüyorum. Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için  hamdediyorum. Rabbime, bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için  hamdediyorum. Rabbime, her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir  gençlikle birlikte yürüme şerefi bahşettiği için hamdediyorum."
 
Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle gençlerin ciddi  sıkıntılar yaşadığına ve itirazlarını yüksek sesle dile getirdiğine şahit  olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun Türkiye bu süreci, hem  sağlık altyapımızın ve sistemimizin gücü hem de devlet ve millet olarak birlik ve  beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde, en az sıkıntıyla geçiriyor."  ifadesini kullandı.
 
Bu konuda en büyük desteği gençlerden aldıklarını vurgulayan Erdoğan,  "Çoğu gençlerden oluşan sağlıkçılarımız fedakarca çalıştılar. Çoğu gençlerden  oluşan öğretmenlerimiz, evlatlarımıza uzaktan eğitim yoluyla sahip çıktılar. Çoğu  gençlerden oluşan gıda tedarik zincirlerimizde görev yapanlar, vatandaşlarımıza  kesintisiz hizmet verdiler. Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz ve  askerlerimiz, ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma izin vermediler. Velhasıl  gençlerimizle omuz omuza, bu küresel sağlık krizine karşı tarihi bir mücadele  yürüttük." ifadelerini kullandı.
 
Attıkları her adımda, gençlerin gözlerinde gördükleri umut,  yüreklerinde hissettikleri sevgi, duruşlarında şahit oldukları asaletin en büyük  şevk kaynakları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biz, umutsuzluğu küfürle eşdeğer gören bir medeniyetin mensubuyuz.  Üstelik bu öyle temelsiz, içi boş, hamasi bir umut söylemi de değildir. Umutlu  olmak için pek çok sebebimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına  sahibiz. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı krizlerin altından, bu altyapı  sayesinde kolayca kalkabiliyoruz. Yakın tarihimizin en eğitimli, en dinamik, en  geniş ufuklu insan kaynağına sahibiz.
 
Gençlerimizin her alanda ortaya koydukları bu başarılarla gurur  duyuyoruz. Uluslararası alanda öz güvenimizin ve itibarımızın en yüksek olduğu  dönemdeyiz. Artık kendi stratejisini belirleyen, kendi taktiklerini uygulayan,  kendi hedeflerine yürüyen bağımsız bir Türkiye var. Tüm provokasyon gayretlerine  rağmen, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz.  Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba,  milletimizin feraset duvarına çarpıyor."
 
"Her vatandaşımızın büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını  biliyoruz"
Uzay çalışmalarından yeni sivil anayasaya, savunma sanayinden gıda  endüstrisine, şehircilik altyapısından çevreye kadar her alanda, tarihin en  kararlı adımlarını atıldığı bir dönemde olunduğunu söyleyen Erdoğan, "Her ne  kadar birilerinin hayalleri, bizim attığımız bu adımların gerisinde kalıyor olsa  da her bir vatandaşımızın büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını  biliyoruz." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve  küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize oldukça geniş ve çeşitli  kariyer fırsatları da sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız.  Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknolojiye dayalı yeni  ekonominin tasarımından yazılımına, üretiminden geliştirilmesine her aşamasında  sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi  marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler  getireceksiniz." ifadelerini kullandı.
 
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına Türkiye'den en kısa sürede ve  en az 10 üniversitenin girmesini gençlerin sağlayacağını vurgulayan Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Gençlerimize bu vizyonu kazandırabilmek için son 18 yılda çok  çalıştık. Türkiye'de yüksek öğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize,  ailesinin maddi durumu ne olursa olsun, bu hayalini gerçekleştirebileceği  altyapıyı biz kurduk. Geçmişte üniversitelerdeki en önemli protesto konusu,  yükseköğrenim harçlarıydı. Gençlerimizin önündeki bu önemli engeli de biz  kaldırdık. Artık harç yok.
 
Eğitimin her kademesi gibi yükseköğretimi de sadece ücretsiz yapmakla  kalmadık, ilave imkanlarla istisnasız herkesin erişimine açtık. Yurtlarımızın  kapasitesini 700 bine çıkartarak, barınma sorununun çözümünde önemli bir adım  attık. Ayrıca yurtlarda kalan evlatlarımıza beslenme yardımı da yaparak, onlara  ilave destek verdik.  Yükseköğrenim kredi ve burs miktarlarını bu yıl için  lisansta 650 liraya, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada 1950 liraya  yükselttik."
 
"Gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla da biz buluşturacağız"
Spor tesislerini Türkiye'nin her köşesinde mahallelere kadar  yaygınlaştırarak, gençlerin beden sağlığına verdiklerini önemi gösterdiklerini  belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'de biz geldiğimizde geniş bant internet altyapısı neredeyse  hiç yoktu. Halihazırda gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın kullandığı  internet ve iletişim altyapısının tamamına yakınını biz kurduk. İnşallah 5G ve  fiber altyapı ile ilgili çalışmalarımızı hızla tamamlayarak, gençlerimizi  geleceğin dijital dünyasıyla da biz buluşturacağız.
 
Attığımız her adımı 'önce insan' yaklaşımıyla ölçüp tartıyor, 'insanı  yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle hareket ediyoruz. Eğitimde ve iş hayatında  hayalini gerçekleştirememiş her bir gencimizin üzüntüsü, bizim üzüntümüzdür.  Bunun için hem kamuda hem özel sektörde hem kendi girişimlerinde gençlerimizin  yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Ulusal ve uluslararası düzeydeki her  çabanızı elimizdeki imkanları seferber ederek vereceğimiz teşviklerle hibelerle  programlarla destekleyeceğiz. Sizlere 2053 vizyonunuzu hayata geçirmek için ne  kadar güçlü bir Türkiye bırakırsak, kendimizi vazifemizi o derece iyi yerine  getirmiş hissedeceğiz."
 
"Gençlerimizin medeniyet ve kültür değerlerimizle donanması diğer  hususlar kadar önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maddi imkanlar, teknolojik altyapı, fiziki  şartlar ne kadar iyi olursa olsun bunları bizi biz yapan değerlendirmelerimizle  taçlandırmadığımız sürece mankurt nesillerin ortaya çıkmasına mani olamayız.  Bunun için gençlerimizin medeniyet ve kültür değerlerimizle donanmasını diğer  hususlar kadar önemli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Konuşmasında Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği "Allah'a şirk koşma,  Rabbine şükrettiğin gibi annene ve babana da saygılı ol. Namazını dosdoğru kıl,  iyiliği emret, kötülükten sakın. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde  böbürlenerek yürüme, büyüklük taslama, mutedil ol. Sesini alçalt." nasihatlerini  anımsatan Erdoğan, bu nasihatleri kendine kılavuz edinen gençlerin hayatlarının  hiçbir döneminde istikametini kaybetmeyeceğine inandığını vurguladı.
 
Kongrelerde görev alacakları tebrik edip başarılar dileyerek, ardından  illerle bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, il kongrelerine ilişkin, "Pazartesi  Rize'de, salı günü Trabzon'da sizlerle bir arada olacağız. Hepinize birlik,  beraberlik, dayanışma içerisinde mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

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