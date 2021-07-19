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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında resti çekti: Anında gereğini yaparız

AA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 15:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti öncesi açıklama yaptı.
Erdoğan, "Kıbrıs Türkü yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Biz bir defa artık eşit egemen iki devlet olarak bir çözümün dışındaki yöntemleri kabul etmiyoruz' dedi. Rum basınında çıkan Rum savaş gemilerinden Türk savaş gemisine ateş açıldığı iddiasına yönelik haberlerin sorulması üzerine Erdoğan "Böyle bir şey yok. Savunma Bakanım da 'öyle bir haber çıktı ama böyle bir olay olmadı' diyor. Ayrıca bu türden girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan merak edilen müjdeyi KKTC Meclis'inde açıklayacağını duyurdu. Koronavirüs salgını ile ilgili de konuşan Erdoğan maske çağrısı yaptı. Erdoğan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı ile ilgili olarak, da'Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs  Türk halkının, eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası  statüye sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu  doğrultuda Cenevre’de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını  gerçekçi bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde  Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten  nemalandığını bir kez daha göstermiştir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü  dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareketinden önce Atatürk  Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
 
Yarın idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ülke, millet ve İslam alemi  için hayırlı olmasını niyaz ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, Kıbrıs Barış  Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve  Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşe'ye hareket  edeceklerini hatırlattı.
 
 
"Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız." diyen  Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Garantörlük statüsünün doğan hak ve yükümlülüklerimiz temelinde  gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Rumlar tarafından Kıbrıs Türkleri'ne 1963  yılından itibaren yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir. Ziyaretimiz sırasında  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu  Akdeniz’deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Türkiye ve KKTC  arasındaki yakın iş birliğinin daha da ileriye taşınmasına yönelik görüş alış  verişinde bulunacağız. Lefkoşe’de bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi’nde  tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Cumhurbaşkanı  Sayın Tatar ile KKTC ile birlikte yürüttüğümüz farklı alanlardaki projelerin  açılışlarını gerçekleştirecek, yeni projelerin ilk adımlarını birlikte atacağız."
 
Kıbrıs Türk’ünün adada yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve  adalet mücadelesi verdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
“Bu uğurda birlikte bedeller ödedik, nice badireleri birlikte  atlattık. Kıbrıs Türk halkı, eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit  uluslararası statüye sahiptir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda  Cenevre’de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi  bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde Kıbrıs  Türk tarafı dünyaya kimin çökümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten  nemalandığını bir kez daha göstermiştir.
 
Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm  taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.  Kıbrıs’ta çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Bundan sonra  yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında  yapılabilir. Unutulmasın ki KKTC, her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları  üzeninde duran bir devlettir. Demokrasi geleneği, gelişmekte olan ekonomisiyle  müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yol almaktadır. Türkiye ve Türk halkının her  bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya  devam edecektir.”
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm halkın Kurban Bayramı’nı tebrik ettikten  sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
 
KKTC'de vereceği müjdeyle ilgili soruya Erdoğan, "Biraz sonra Kuzey  Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah orada açıklayacağım. Şimdi  burada bunu açıklarsam o zaman Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmam boşa geçer."  karşılığını verdi.
 
Azerbaycan ve KKTC arasında parlamentolar arası çalışma kararı  alındığı hatırlatılarak, başka ülkelerden üst düzey temas olmasını bekleyip  beklemediğine yönelik soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Özellikle başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden  burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, geliştirilmesi bu bizim  gayretlerimiz, çalışmamızdır. Bunları devam ettireceğiz. Benzer bu noktadaki  çalışmaları, nerede mağdur, mazlum ülkeler varsa hepsi için yapıyoruz. Örneğin  bunlardan bir tanesi de Kosova'dır. Kosova için de dünyada Kosova'yı tanıyan  ülkelerin sayısını artırmak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda 114  olan sayıyı daha da artıralım istiyoruz. Bu noktada bu yıl BM Genel Kurulu'nda  Biden ile orada yapacağımız görüşmelerde bu konuları tekrar ele alacağız.  'Kosova'nın tanınması konusunda müşterek bir çalışmayı yürütelim.' bunu kendisine  teklif edeceğiz."
 
"Biz eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz"
Yunanistan'dan adada çözüm önleyici açıklamaların yapıldığı ve Güney  Kıbrıs basınında bazı haberlerin yer aldığı iddiasıyla ilgili sorulan soruyu  yanıtlayan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın öyle bir haber çıktığını  ancak gerçekle alakası olmadığını ilettiğini söyledi.
 
Erdoğan, "Bir yanlışın içine girmeleri onları çok çok zora sokar.  Bunlara bizim asla tahammülümüz olmaz, gereği neyse anında gereğini de yaparız.  Şu anda Cenevre'deki toplantılarda zaten Ersin Bey'in de orada çok açık söylediği  gibi, bizim Dışişleri Bakanımızın da söylediği gibi biz eşit, egemen iki devletli  çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız. Çünkü biz 40-50 senemizi onların  söyledikleriyle geçirdik ve netice alamadık. O devir kapandı artık. Bundan sonra  eşit, egemen, iki devletli çözüm. Bir diğeri de tabii azınlık felsefesini de  kabul etmiyoruz, böyle bir şey de yok." diye konuştu.
 
AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı
AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin soru üzerine, AK Parti  Sözcüsü Ömer Çelik'in açık ve net bir açıklama yaptığını hatırlatan Erdoğan, şu  değerlendirmede bulundu:
"Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla  yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat  edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç  özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bunların bir defa bunu  öğrenmeleri lazım. Bunları anlamaları lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa  takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey  söyleyebilirler mi? İnancının gereği neyse inancının gereğini yerine getiren  Müslümanlara böyle bir yakıştırmayı yapmak ne Adalet Divanı'nın veyahut da ne  başka tür divanların hakkı da değildir, yetkisinde de değildir.
 
"Bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya  göstermek lazım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Afganistan'ın  başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlaması söz konusu. ABD ile  yapılan görüşmeler var. Taliban'dan 'Türkiye'yi istemiyoruz.' şeklinde bir  açıklama geldi. Bu konudaki görüşmeler hangi aşamada?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Taliban'ın yapmış olduğu açıklamalarda 'Türkiye'yi istemiyoruz.' gibi  ifadeler yok. Onlar kendilerine göre bazı açıklamaları yapmış durumdalar. Bu  açıklamalarıyla da güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Bu konuda  Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Bu adımları  atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var ve bu planlarımızın da  gereğini yerine getiriyoruz. Şu an itibarıyla gerek Dışişleri nezdinde gerekse  şahsım olarak bu adımları atıp inşallah Taliban'la da ne gibi görüşmeler  yapacağız ve bu görüşmelerle de nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz. Tabii  Taliban'ın şu anda Afganistan'daki bizce yaklaşımı bir Müslümanın bir başka  Müslüman'a yaklaşımı değildir. Zira Afganistan halkının kahir ekseriyeti Müslüman  olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru  bir yaklaşım değildir. Biz de Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz; Bu işgal  hareketini, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım ve bir an  önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım."
 
"Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maske kuralına  çok çok dikkat etmemiz gerekiyor"
Bir soru üzerine maske ve mesafe kuralının devam etmesi gerektiğinin  altını çizen Erdoğan, şu çağrıyı yaptı:
"Bundan taviz verilmesi doğru değil. 'Dükkanlar, açılsın lokantalar  açılsın. Buralarda artık çalışmalar başlasın.' denildi. Biz de bunları kaale  aldık ve açılması noktasında bu adımı attık. Attık da ne oldu? Hemen rakamlar,  oranlar yükselmeye başladı. Vefat sayılarında bir düşüş oldu ama dün itibarıyla  tekrar vefat sayıları da ciddi manada arttı, yanılmıyorsam 77'ye falan çıktı.  Öbür tarafta tabii çok daha önemlisi rakam 7 binleri tekrar yakaladı. Bu, bizim  için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Öyleyse yapmamız  gereken nedir? Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maske  kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı konusunda ise aşının önünü zaten  şu anda açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi  aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç veya  'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden çözmüş olacağız.  Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kanmadan aşılarımızı da  yaptırmalıyız. O bizim için önemli bir teminattır, garantidir."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını Kurban Bayramı'nı  tebrik ederek tamamladı.
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC'YE GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış  Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla "TC TUR" uçağıyla saat 14.10'da Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareket etti. 
 
Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden, Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer uğurladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm  Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim  Başkanı Fahrettin Altun da Kıbrıs'a gitti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine  icabetle bugün ve yarın KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
 
Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve  Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde  Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki  ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde  bulunulacak.
 
Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de  yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için  düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.
 

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