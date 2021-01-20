Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: Sayı 1 milyonu aştı

Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde yer alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de hizmet bayrak yarışı gibidir.

Davası Hakk olanın yardımcısı Hakk'tır. Hakk olan davada zafer de muhakkaktır.

Kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kendini, AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin her kademesi de açıktır, açık olacaktır.

Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlardan büyük potansiyeli harekete geçirmesini istiyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışacağız.

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, kanı vardır. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizi Çanakkale'de silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz.

Ellerinden kayıp giden tek parti dönemine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatıp, kalplerini karartanları da biliyoruz.

Ana karnındaki çocuktan, okula giden evlatlarımıza, çalışanlarımızdan ömrünün son demlerindeki büyüklerimize kadar getirdiğimiz hizmetlerden yararlanmayan tek bir kişi bulamazsınız. Yakın tarihimizin en köklü reformunu yaparak, milli iradenin tahkimini yaparak bu yolu inşallah kapattık. Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletin yarısından fazlasının oyunu alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemez. Milletin oyunu alabilmek projelerle, hizmetlerle göz doldurmaktan geçiyor.

Biz projeler ile, 2023 hedeflerimiz ile çıkıyoruz. Yetinmiyor 2053 ve 2071 vizyonumuzu sunuyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri onlarla her türlü yarışa varız.

Anlamsız polemiklerle milletin enerjisini heba edenlere eyvallahımız olmayacaktır.