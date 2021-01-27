Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: Lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Erdoğan, "Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz reform paketlerini Meclis'imizin takdirine sunmaya başlayacağız. Ülkemizi 2023 ve sonrasına taşıyan köklü düzenlemeler içerdiği görülecektir. Reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız. Lokanta, restoran ve kafeler için, 2019 cirosu 3 milyon ve altı olan işletmelere destek ödemesine başlayacağız. Esnafımızı yalnız bırakmayacağız. Aylık 1000 TL desteğe devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bilindiği gibi salgın nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. 2 haftada 27 kongremizi bugün tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın en verimli şekilde, bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğine inanıyorum.

AK Parti'nin 18 yılda 15 seçimden başarı ile çıkmasının sırrı milletimiz ile olan gönül bağıdır. AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de vefa borcumuzu ülkemizi daha iyi noktalara getirerek ödemeye çalışıyoruz.

Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize o günleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin ekonomide çağ atladığını mukayeseli olarak anlatmak şarttır.

Dün Elazığ'da sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslimine katıldım. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak bir yılda konutların önemli bölümünü teslim ettik. Yaza kadar tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.