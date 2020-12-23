Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi

Canlı yayında üniversite öğrencilerine müjdeyi veren Erdoğan, "2021'de lisan için burs ödemelerini 550 liradan 650 liraya, yüksek lisans için 1100 liradan 1300 liraya, doktora için 1650 liradan 1950 liraya çıkardık." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçe, tüm ülkenin tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki kritik tartışmaların hem daha yoğun, hem de daha ateşli olması elbette tabiidir. Önemli olan yalandan, iftiradan uzak her eleştiriye katılmasak da saygı duyarız.

Bu bütçe görüşmelerinde pek çok fikir ifade edilmiş, seviyeli olanlarına cevaplar verilmiştir.

Şahsımıza, partimize, grubumuza ahlak ve nezaket sınırlarını aşanların yaptıkları, içlerindeki kini, nefreti yansıtmaktan ibarettir. "Eskiler üslub-u beyan ayniyle insan1" diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır.

Çamur at izi kalsın mantığı ile yürüyenlerle bir yere varamayız. Bizimle projede, hizmette yarışamayanların bunu yalan yarışına çevirmeleri acıdır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak yapıyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar.

Bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyor.

Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar ve haya duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.

Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz.