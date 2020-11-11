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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 12:29 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi’nde ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Fidan Dikim Programı’nda konuştu. Erdoğan, "İlk ve ortaokul çocuklarımıza yeni bir proje başlatıyoruz. Tohum ver fidana dönüşsün diyerek her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece çocuklarımız toplam 8’er fidanı yetiştirmiş olacak." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi  haksızca eleştirenler dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan  hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar bölücü örgütün çevre  terörünü ağızlarına dahi almıyor." dedi. 
 
Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde  gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes  Programı"na katıldı. Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak  başlayan Erdoğan, canlı bağlantıyla programı takip eden dost ve kardeş ülkelerin  temsilcilerine teşekkür etti.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ve ekibini Türkiye'nin orman  varlığını artıracak bu güzel programa öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan,  programa fidan dikerek destek veren herkese, tüm çevre ve yeşil dostlarına  teşekkürlerini sundu.
 
Erdoğan, fidanlarıyla geleceğe nefes olan sporcuları, sanatçıları,  basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını, istikbalin temsilcisi olarak  gördükleri gençleri gönülden tebrik ederek, toprakla buluşturulan fidanların  Türkiye, millet ve 81 il için hayırlara vesile olmasını diledi.
 
 
"Geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor"
Geçen sene aldıkları bir kararla 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü"  ilan ettiklerini, bu kapsamda daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir  Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatan  Erdoğan, bu etkinliği 81 vilayetin ve 973 ilçenin tamamında eşzamanlı olarak  gerçekleştirdiklerini ifade etti.
 
Erdoğan, insanların fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe  gönülden sahip çıktığını, böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken  yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.
 
"Ülkemizdeki her hayırlı işi karalamayı prensip edinen bir güruh,  meselenin önüne, arkasına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bize  yöneltti." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını  mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme  yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin  yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar,  bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh, milletin  coşkusunu paylaşmak, ağaç seferberliğine destek vermek yerine çıktılar 'Kasım  ayında fidan mı dikilir?' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. İşin  uzmanları tarafından cehaletleri yüzlerine vurulunca da bu sefer '11 milyon  fidanın 9 milyonu kurur' iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar. Ancak daha önceki  her iddialarında olduğu gibi bunda da yine çuvalladılar. 'Birkaç aya kurur'  dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbi nefretle  kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi hamdolsun bu yıl  boy veriyor, filiz veriyor."
 
 
"Biz, tabiatla kardeş bir milletiz"
Türkiye'nin fidan dikme seferberliğinin dalga dalga diğer ülkelere  yayıldığını belirten Erdoğan, "geleceğe nefes" sloganıyla çıktıkları bu yolda  bugün artık "dünyaya nefes olma" hedefiyle işlerin yürütüldüğünü söyledi.
 
Erdoğan, bu yılki programa, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Malta'dan  Kosova'ya, Senegal'den KKTC'ye, Libya'dan Tataristan'a dost ve kardeş 30'a yakın  ülkenin destek verdiğini ifade ederek yapacakları canlı bağlantılarla 4 kardeş  ülkede fidan dikimi gerçekleştireceklerini kaydetti. Bu fidanların tıpkı geçen  sene diktikleri yaklaşık 14 milyon fidan gibi Türkiye'nin güzelliğine güzellik  katacağına işaret eden Erdoğan, davetlerine icabet ederek ağaç sevgisini bir  seferberlik haline dönüştüren, fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören  millete şükranlarını sundu.
 
Programı takip eden 60'a yakın ülkenin diplomatik temsilcilerine bu  heyecanı paylaştıkları için teşekkür eden Erdoğan, fidanların dikiminde,  bakımında, muhafazasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Biz, tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir  milletiz. Ağaca, bitkiye, hayvanata değer veren, onların hukukuna saygı gösteren  güzel bir geleneğe sahibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı  korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, kültürün mensubuyuz.  Şiirlerimizden türkülerimize, hikayelerimizden özdeyişlerimize kadar hayatımızın  her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz."
 
 
"Toprak, vefalı bir dost ve arkadaştır"
Aşık Veysel'in "Kara Toprak" türküsünün sözlerinin bir bölümünü okuyan  Erdoğan, "Bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın  ötesinde, toprak vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak serveti,  tüm canlıların ortak mekanıdır." dedi.
 
Hazreti Muhammed'in tabiatın korunmasını istediğini, ümmetine ağaç  dikmeyi ve ekin ekmeyi tavsiye ettiğini hatırlatan Erdoğan, Hazreti Muhammed'in  "Müslüman bir ağaç diker ve o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu  kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur." dediğini belirtti.
 
Büyüklerin geçerli bir sebep olmadan bir tek dalın kırılmasına, bir  tek çiçeğin koparılmasına dahi razı olmadığını dile getiren Erdoğan, "Önünden  akıp giden derenin veya gürül gürül akan çeşmenin suyuyla abdest alırken bile  israf etmeme hassasiyetiyle davranırlardı." ifadelerini kullandı.
 
Günlük hayatta, mimaride tüm ekonomik faaliyetlerde tarih boyunca hep  tabiatla uyum içinde olunduğunu anımsatan Erdoğan, "Her canlının kendi halince  Allah'ı zikrettiğine inanan, böyle bir medeniyetin müntesiplerinden başka türlü  bir davranış tarzı da beklenemez. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsiz yere  ağaca, denize, toprağa zarar vermek Rabb'imizin emanetine ihanet etmektir. Çünkü  toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi öteki aleme  göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır. Bunun için toprağa her bakımdan hak  ettiği değeri vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.
 
Çocukların, tabiata karşı sorumluluk bilinciyle yetiştirilmeleri  gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadim değerlerimizle beraber genç  kuşaklara özellikle tabiat sevgisini de aşılamamız gerekiyor. Dünyayı  paylaştığımız diğer varlıkların hakları olduğunu, insanın tabiatı kullanırken bu  hakları göz etmek zorunda olduğunu onlara anlatmalıyız." diye konuştu.
 
 
Fidan dikimi seferberliğine çocukların ve gençlerin yoğun ilgisini bu  noktada önemli bir referans olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Genç kuşaklar, bu çabaların önemini ve kendileri için kıymetini çok  iyi biliyor. Biz de onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri  devreye alıyoruz. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın kendi fidanlarını  yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum Ver Fidana Dönüşsün'  adını verdiğimiz projemizle her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve  tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini  sağlayacağız. Böylece geleceğimizin fidanı olan çocuklarımız, ilköğrenim ve  ortaokul döneminde toplam 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. 2021 yılından itibaren  de Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah bu fidanları hep birlikte toprakla  buluşturmaya başlayacağız."
 
"Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1, dünyada 4'üncü sıradayız"
Türkiye'nin çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda  yaşadığını anlatan Erdoğan, "Ormancılık alanında yaptığımız çalışmalar, OECD ve  Birleşmiş Milletlerin dahi dikkatini çekmiştir. Ülkemiz, ağaçlandırma  çalışmalarında Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor."  dedi.
 
Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin orman varlığını artıran  nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1,9 milyon  hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük  milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Bugün, ülkemiz yüz ölçümünün yüzde  29,2'sini orman alanları oluşturuyor. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileştirme  çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26'ncı sıraya yükselttik. Son  18 yılda 5,5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele  çalışması yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk.
 
Ormanlık alanların geliştirilmesi ile kalmadık. Okul, hastane, sağlık  ocağı, ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, kara yolu ve köy yolu kenarlarını da  ağaçlandırdık. Sadece bu alanlara 32 milyondan fazla fidan diktik. Hedefimiz 2023  yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.  Erozyonla mücadelede yılda ortalama 8 bin 500 hektar alanda faaliyet yürütülürken  biz bu alanı 8 kat artışla yılda 63 bin 220 hektara çıkarttık. 1970'li yıllarda  her yıl ortalama 500 milyon ton toprağımız erozyonla ne yazık ki taşınırken bu  miktarı 3 kattan fazla azaltarak 154 milyon tona düşürdük. Yani her yıl Kıbrıs  Adası büyüklüğünde bir toprağı artık kaybetmiyoruz."
 
 
"Korunan alan sayımızı da 610'a ulaştırdık"
Orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak  üzere son teknolojilerin kullanıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece  7gün 24 saat ormanların gözetlendiğini ve çıkan her yangına en kısa sürede  müdahale edildiğini söyledi.
 
Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerine  dikkati çeken Erdoğan, bu süreyi 10 dakikanın altına indireceklerini, yanan orman  alanlarını bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandıracaklarını dile getirdi.
 
Ağaçlandırma çalışması yapılan bölgelerdeki vatandaşların refahının  artırılmasını  hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi kapsamında bugüne kadar  5 bin 400 gelir getirici köy ormanı tesis ettik. Şehir Ormanları Projesi ile 136  şehir ormanı kurduk, mesire yerlerimizin sayısını da 1421'e çıkarttık. 2002'de 33  olan milli park sayımızı 45'e çıkartıp alan olarak da 907 bin hektara yükselttik.  Yine tabiat parklarımızı 249'a, toplamda korunan alan sayımızı da 610'a  ulaştırdık.
 
Ülkemizde tüm bu adımları atarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki  kardeşlerimize de gereken her türlü desteği veriyoruz. Helikopterden ağır iş  makinelerine, teknik eğitimden yangın müdahale araçlarına kadar her alanda Kıbrıs  Türklerine yardımcı oluyoruz.
 
Daha yeşil daha müreffeh bir ülke idealiyle çıktığımız bu yolda sahte  çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rabb'imizin bize emaneti olan  tabiata yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle  sahip çıkmayı sürdüreceğiz."
 
 
 
KKTC, Azerbaycan, Arnavutluk ve Bosna Hersek ile bağlantılar yapıldı
"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  konuşmasının ardından Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'ne canlı bağlantılar gerçekleştirildi.
 
İlk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bağlantı yapıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma kampanyası dolayısıyla bu  kampanyayı her yıl Türkiye'de ve kardeş ülkelerde devam ettireceklerini, geleceğe  nefes dünyaya nefes olacaklarını söyledi.
 
KKTC'de mayıs ayında meydana gelen orman yangınının kendilerini  derinden üzdüğünü anlatan Erdoğan, "Şu anda ağaçlandırma faaliyetleri KKTC'de  devam ediyor. Hafta sonunda sizlerle olacağız. Piknik yapacağımız alanda  ağaçlandırmaların yapıldığını öğrendik. Piknik alanının o güzelliğini sizlerle  yaşayacağız." dedi.
 
Daha sonra Azerbaycan ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikim alanındaki Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun  Bayramov'u selamladı.
 
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan karşısındaki zaferini  kutlayan Erdoğan, Azerbaycan ordusunun verdiği mücadeleyle, uzun yıllardır işgal  altındaki topraklarını yeniden kazanmasının heyecanını hissettiklerini dile  getirdi.
 
Erdoğan, "İki devlet bir millet olmanın idraki içinde bütün  gayretimizi ortaya koyduk. Bundan sonra da yine aynı şekilde iki devlet bir  millet olarak bu yolda yürüyeceğiz. Aynı toprak üzerinde yüzlerce fidan ağaca  duruyorsa, nasıl o zeytin fidanları ağaç olacaksa, Azerbaycanlı kardeşlerim  oradan yüzbinlerce zeytin toplayacaksa, bundan sonraki süreçte de Karabağ artık  Azerbaycanlı kardeşlerimizin tekrar döndüğü toprak olacak. Fetih ile bu  zeytinlerin boynu bükük olmayacak." diye konuştu.
 
Daha sonra Arnavutluk ve Bosna Hersek ile de canlı bağlantı  gerçekleştirilerek fidanlar toprakla buluşturuldu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tohum Ver Fidana Dönüşsün, Geleceğe Nefes  Olsun Kampanyası" kapsamında 12 milyon öğrenciyi temsilen iki öğrenciye tohum  seti verdi.
 
Bu sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın  Cumhurbaşkanımız söz alıyor, bu tohumlar seneye kadar fidan olacak. Bu fidanları  da inşallah seneye 11 Kasım etkinliklerimizde hep beraber toprakla buluşturuyor  olacağız." ifadesini kullandı.
 
Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı  Mehmet Muharram Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Mustafa Varank ve 45 ülkeden büyükelçiler katıldı.
 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından Cumhurbaşkanı  Erdoğan, fidan dikim alanında fidanları toprakla buluşturdu.
 

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