Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ve ekibini Türkiye'nin orman varlığını artıracak bu güzel programa öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, programa fidan dikerek destek veren herkese, tüm çevre ve yeşil dostlarına teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na katıldı. Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, canlı bağlantıyla programı takip eden dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti.

"Geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor"

Geçen sene aldıkları bir kararla 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiklerini, bu kapsamda daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatan Erdoğan, bu etkinliği 81 vilayetin ve 973 ilçenin tamamında eşzamanlı olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, insanların fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktığını, böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

"Ülkemizdeki her hayırlı işi karalamayı prensip edinen bir güruh, meselenin önüne, arkasına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bize yöneltti." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh, milletin coşkusunu paylaşmak, ağaç seferberliğine destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir?' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. İşin uzmanları tarafından cehaletleri yüzlerine vurulunca da bu sefer '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar. Ancak daha önceki her iddialarında olduğu gibi bunda da yine çuvalladılar. 'Birkaç aya kurur' dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi hamdolsun bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."