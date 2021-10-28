Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi duyurdu: Yıl sonu ihaleye çıkacağız

İçinde binlerce kişiye hitap edecek bir millet kıraathanemiz olacak.

Ankaralılara Başkentlik ünvanına yakışır bir yer kazandık. 6 duraklı tramway hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra vatandaşlarımız rahatça dolaşabilecekler.

Yılın 365 günü yaşayan, bütün Ankaralılarıbuluşturan bir mekan olacaktır. Ankara'daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent millet bahçemizin çocuklarla birlikte keyfini çıkarmaya davet ediyorum.

'İSTANBUL'A MÜJDE VERMEK İSTİYORUM'



Cumhuriyetimizin 100.yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçesini ülkemize kazandırmış olacağız. Şehir kültürümüzün ve insanımızın hayat kalitesini artırmak için önemli gördüğümüz kentsel dönüşüme de hız veriyoruz.

Eski Ankara adı ile andığımız Altındağ'da tarihi ve kültüre önem verdiğimiz çok önemli yenileme projelerini hayata geçiriyoruz. Ankara Kalesi'nden başlayıp eski belediye binasına kadar uzanan kapsamlı bir proje hazırladık.

Ankara'nın kültürü ve medeniyet değerlerini yeniden günyüzüne çıkaran bu projeleri, bir millet bahçesi zinciri ile tamamlamayı hedefliyoruz. 'Durmak yok yola devam' sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil.

Beyoğlu'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. İstanbul 'umuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum. Atatürk Havalimanı'nda da bir millet bahçesi kuruyoruz. Yıl sonu ihaleye çıkacağız.

Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.